Hogyan változtatják meg a képernyők a látásunkat?

Ez a tünetegyüttes magában foglalja a szemszárazságot (a képernyőre meredve hajlamosak vagyunk kevesebbet pislogni), a homályos látást (hosszan tartó közelre fókuszálás után nehezebb lehet távolra nézni, alkalmazkodni), a helytelen testtartás okozta fejfájást, és nyaki fájdalmat. A szem megerőltetése a kognitív teljesítményre is kihat, fáradtságot és koncentrációs nehézségeket okozhat.

Egyre több a rövidlátó

Az elmúlt évtizedekben világszerte növekedett a rövidlátók aránya, és a szakértők szerint ebben a digitális eszközök is jelentős szerepet játszanak. Az egyik ok a túlzott közeli fókuszálás: hosszú időt töltünk közeli tárgyak nézésével, miközben a természetes látáshoz hozzátartozna a távolba tekintés is. A digitális eszközök miatt kevesebb időt töltünk a szabadban, márpedig a természetes fény hiánya összefügg a rövidlátás kialakulásával. Fontos, hogy szükség esetén a látásunkat megfelelő, személyre szabott szemüveggel korrigáljuk, amely nemcsak a szükséges dioptriát, hanem számos más egyedi paraméterünket figyelembe veszi.

Rosszabbul alszunk a kékfénytől

A digitális eszközök által kibocsátott kék fény (rövid hullámhosszú, nagy energiájú fény) különösen ártalmas lehet, többek között az alvásproblémák kialakulásáért is felelős. Befolyásolja ugyanis a szervezet cirkadián ritmusát, vagyis a biológiai óránkat, és elnyomja a melatonin nevű alváshormon termelését, ami megnehezítheti az elalvást és ronthatja az alvás minőségét.

A kékfényszűrős szemüveg hatékony segítséget jelent a képernyőkből áradó látható kék fény káros hatásai ellen, akár dioptria nélküli változatban is. A Trend Optika üzleteiben is elérhető különleges szemüveglencse-bevonat megakadályozza a káros fénysugarak nagy részének bejutását a szembe, így csökkentik a szemfáradtságot és a hosszú távú károsodás kockázatát.

A látásunk az egyik legfontosabb érzékszervünk, ezért érdemes időben gondoskodni a védelméről. Tudatos döntésekkel és egészséges szokások kialakításával hosszú távon is megőrizhetjük szemünk egészségét a digitális világban. Ilyen a rendszeres, évenkénti szemvizsgálat, amely időben segít kiszűrni nemcsak a látásromlást, hanem a szemünkkel kapcsolatos egyéb egészségügyi problémákat is. A szemvizsgálat különösen fontos akkor, ha sokat ülünk képernyő előtt, például számítógéppel dolgozunk.

- Pomaranski Luca -

(x)