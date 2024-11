Megkönnyítik a vezetést a speciális szemüveglencsék

Az őszi-téli hónapokban előbb sötétedik, rövidebbek a nappalok, több világítást használunk. Vezetés közben zavaró lehet a szembe jövő autók fénye, az utcai világítás. Ezek tompítására a legjobb megoldás egy olyan speciális szemüveglencse, amely a fényeket nem szórja, hanem összegyűjti, így kényelmesebb akár sötétben is vezetni. A szemüveg kompenzálja a különböző fényforrások zavaró hatását, miközben növeli a kontrasztot még rossz fényviszonyok, kedvezőtlen időjárási körülmények között és éjszakai vezetés közben is.

Ilyen az egyik vezető szemüveglencse-gyártó, az Essilor „StreetLife” lencséje, amely ideális választás azoknak, akik sok időt töltenek az utakon. A Trend Optika üzleteiben elérhető lencse 90 százalékkal csökkenti a szembejövő autók fényszórójából, a közlekedési lámpákból és a közvilágításból érkező vakító fényt a hagyományos, tükröződéscsökkentő réteg nélküli műanyag lencsékhez képest. Használatával jobban láthatók a részletek és nincs szemerőltetés sem, ezért pihentebben érkezünk meg az úticélunkhoz.

Távoli szemüveg is készülhet ezzel a védőréteggel, és multifokális változatban is elérhető a Trend Optika üzleteiben. Utóbbival minden távolságra élesen látunk, beleértve a műszerfalat, navigációt és az utat is. A széles látómezőnek köszönhetően a vezető minden irányban tökéletesen láthat, még a kritikus pillanatokban is. Sőt, a StreetLife lencse kérhető fényre sötétetdő réteggel is, amely a szélvédő mögött is besötétedik, akár 50%-kal.

- Pomaranski Luca -

