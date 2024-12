Ez lesz a trend az optikákban 2025-ben

A mai világban az olvasószemüvegek nem tudnak már eleget tenni a modern kihívásoknak, pedig a multitasking jelensége miatt fontos, hogy egy szemüveg minden távolságra tudja biztosítani a legjobb látásélményt, legyen szó a monitorról, a telefonról, vagy a velünk szemben ülő személyekről. Mindegyik generációban jelentősen megnőtt a képernyő előtt töltött időnk, emiatt megjelentek már azok a szemüveglencsék, amelyek szemeinket segítik az alkalmazkodási folyamatban. Ezeknek a viselése már a tizenéves kortól javasolt.

A szemüveg ma már nemcsak egyszerű látásjavító eszköz, hanem része a modern, divatos megjelenésnek is, hiszen a kereteket divatházak tervezik. Még mindig hódítanak a mélyebb keretek, fém és műanyag kivitelben egyaránt - ezek a szemüveg optikai funkcióinak is kedveznek -, de ismét megjelentek a keskenyebb keretek is. Manapság vagy extrémen letisztult egy szemüvegkeret, vagy fényes fém márkajelzések a díszítő elemei. A kerek formákat gyakran sarkos, szögletes elemekkel díszítik és teszik még izgalmasabbá. A műanyag kereteknél megjelentek a víztiszta árnyalatok opálos variációi.

A napszemüvegeknél visszatértek keskeny, íves keretek vastag szárakkal és a geometrikus, markáns formák, avantgárd stílusban. Az emberek egyre nyitottabbak a különleges, divatos darabokra, gyakran a kifutóról egyenesen a viselőjükre kerülnek az extra darabok.

Sokan még mindig úgy gondolják, választaniuk kell a szemüveg és a napszemüveg között, pedig a dioptriás napszemüvegek már egészen egyedi színekben is elérhetők, akár távoli vagy multifokális kivitelben. A formabontó, lágy színezésű lencsék - kifejezetten a sárga árnyalataival - akár szürkébb időben is viselhetők. A Trend Optika Csoportnál stylist minőségben segítjük vásárlóinkat, amikor szemüveget vagy napszemüveget keresnek, az üzleteinkben megtalálható folyamatosan frissülő kínálatban pedig a legfrissebb trendeket követő napszemüvegeket kínáljuk.

- Pomarski Luca -

