Új év, egészségesebb élet – a szemünknek is!

Rengeteg embernek szerepel az újévi elhatározásai között, hogy egészségtudatosabb életmódra vált. Ebbe beletartoznak a rendszeres szűrővizsgálatok is, köztük a gyakran háttérbe szoruló szemvizsgálat is, amelyet akkor is érdemes elvégeztetni, ha nincs különösebb problémánk.

Javasolt kétévente – negyvenéves kor felett évente - ellátogatni egy szemészhez vagy optometristához, különösen akkor, ha szemüveget vagy kontaktlencsét viselünk, vagy a családban előfordult komolyabb szembetegség. Cukorbetegek vagy magas vérnyomásban szenvedők számára kiemelten fontos a rendszeres szemvizsgálat, mivel ezek a betegségek súlyos szemproblémákat, például retinopátiát okozhatnak. Időskorban megnő a szürkehályog és makuladegeneráció kialakulásának esélye, időben felismerve ezek is kezelhetők vagy lassíthatók. A látásproblémák korai felismerése mellett a szemészeti ellenőrzés során rejtett betegségek is időben felismerhetők, mint a kezdődő, kezdetben tünetmentes zöldhályog. A rendszeres ellenőrzés segíthet megelőzni a súlyosabb állapotokat, amelyek költséges kezelést vagy műtétet igényelhetnek. Gyermekeknél különösen fontos a szemvizsgálat, a tanulási nehézségek vagy koncentrációs zavarok hátterében ugyanis gyakran rejtett látászavarok állnak, amelyeket egy egyszerű szemvizsgálat megoldhat. Amennyiben hosszabb ideje szemüveget vagy kontaktlencsét hordunk, akkor is elengedhetetlen a rendszeres látásvizsgálat, hiszen a látás idővel változhat, azaz szükség van a dioptria rendszeres ellenőrzésére. Szomorú, de nagyon sokan használnak elavult, a látásuknak nem megfelelő szemüveget, márpedig a helytelen értékekkel készült lencsék fejfájást és éleslátási problémákat okozhatnak. A tökéletes látás különösen fontos vezetésnél vagy veszélyes munkahelyi környezetben. A számítógéppel dolgozók látása kiemelt kockázatnak van kitéve, a digitális eszközök gyakori használata ugyanis szemfáradáshoz és szemszárazsághoz vezethet. A szemész szükség esetén speciális szűrővel ellátott szemüveget javasolhat. Ez nemcsak felnőttkorban probléma: az egyre fiatalabb korban kezdett digitális eszközhasználat miatt a szemészeti kontroll segíthet elkerülni a módszeres szemromlást. A Trend Optika legmodernebb eszközökkel felszerelt szemészeti rendelőiben a teljes körű szemvizsgálat során a látásromlás célzott vizsgálata mellett szemfenék-vizsgálat és szemnyomásmérés is történik, így biztosak lehetünk benne, hogy látásunk a legjobb kezekben van! Jelentkezem a látásvizsgálatra - Pomaranski Luca - (PR cikk)

