(Mikro)zöld jövő nanotechnológiával - Szegedi kutatók új megoldásai a fenntartható élelmiszertermelésért

A globális élelmiszerigény folyamatosan növekszik: míg 2010-ben 35%-kal több élelmiszerre volt szükség, mint korábban, 2050-re ez az érték várhatóan eléri az 56%-ot. Mindez egyre csökkenő termőterületen valósul meg, ezért kiemelkedő jelentősége van a helytakarékos, talajmentes termesztési módszereknek.

MI vezérelt üvegházak

A szegedi kutatók a mikrozöldeket kókuszroston nevelték, de ezek a növények hidropóniás rendszerekben, vagyis kizárólag tápoldatban is kiválóan termeszthetők. A világon egyre elterjedtebb a precíziós üvegházak használata is, amelyekben már mesterséges intelligencia is támogatja az ilyen fajta termesztést: drónok segítségével monitorozzák a környezeti paramétereket (például hőmérséklet, páratartalom), valamint észlelik a növények egészségi állapotában bekövetkező változásokat hőtérképes technológiák alkalmazásával.

Bobkó Anna

Az említett módszereknek az előnye, hogy az ilyen kontrollált körülmények között termesztett növényeket nem kell növényvédő szerekkel permetezni, csökkentett vízfelhasználást igényelnek, mentesek a talajhoz köthető betegségektől és kártevőktől, valamint energiahatékonyabbak a hagyományos mezőgazdasági technológiáknál.

Világszerte működnek már vertikális farmok: például az arab légitársaság a világ legnagyobb beltéri farmjáról biztosítja utasai számára a friss mikrozöldeket és salátákat, míg London egyik használaton kívüli metróaluljárójában egy korábbi óvóhelyből alakítottak ki high-tech termesztőlétesítményt.

Nanorészecskékkel a magasabb tápanyagtartalomért

Fontos különbséget tenni azonban a mikrozöldek és a csírák között – hívta fel a figyelmet Dr. Szepesi Ágnes. Míg a csírák esetén az egész növényt fogyasztjuk el a csírázási folyamat korai szakaszában, addig a 7–10 napos mikrozöld növények levágott hajtásait esszük meg.

A Növények extra tápanyag ellátását szolgáló rendszer kutatás fejlesztése című, GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00080 azonosító számú hároméves projekt, a TS Labor vezetésével és a Pannónia Medicina Zrt. közreműködésével valósult meg a Szegedi Tudományegyetemen. A projekt szakmai vezetője Prof. Dr. Kónya Zoltán tudományos és innovációs rektorhelyettes, a Természettudományi és Informatikai Kar Alkalmazott és Környezeti Kémiai tanszékének vezetője. A pályázat célul tűzte ki több növényfaj – például saláta, brokkoli, rukkola és zsázsa – növekedési paramétereinek optimalizálását. A kutatók a SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék munkatársai által speciálisan előállított nanorészecskékkel javították a növények tápanyagfelvételét és beltartalmi értékeit, valamint a fényspektrum változtatásával – például többlet kék és többlet piros LED-megvilágítással – vizsgálták a fényhatások növényélettani hatásait.