Ízületi fájdalom, gyulladás vagy lassú gyógyulás? Egyre többen választják ezt a magyar találmányt

Krónikus ízületi fájdalom, lassan gyógyuló sérülések vagy makacs gyulladások – mind olyan problémák, amelyek több százezer embert érintenek Magyarországon. Az érintettek gyakran hosszú ideig gyógyszerekkel, injekciókkal vagy gyógytornával próbálnak javítani állapotukon, de sokszor keresnek mellékhatásmentes kiegészítő lehetőségeket is.
egészséglágylézergyógyászat

Ilyen alternatív megoldás lehet a lágylézer terápia, amelyet évtizedek óta alkalmaznak a gyógyászatban, és ma már egy hazai fejlesztésnek köszönhetően biztonságosan elérhető az otthonokban is. 

Picture of young concentrated male athlete make stretching exercises outdoors. Looking aside.
Teniszkönyök esetén a lézerterápia hatékony kiegészítő kezelés
Fotó: Freepik 

Hogyan hat a lágylézer terápia sejtszinten?

A lágylézer – vagy más néven soft laser – terápia alapja, hogy a sejtekben található mitokondriumok fényérzékenyek. A vörös és infravörös tartományba eső fénysugarak bizonyítottan serkentik a sejtek anyagcseréjét, fokozzák az energiatermelést (ATP), és beindítják a regenerációs folyamatokat. A hatás nem hővel vagy roncsolással történik, hanem biostimuláció révén: a fény egyfajta „energiainjekciót” ad a sejteknek. Ennek következtében a kezelt területen javul a vérkeringés, csökken a gyulladás, gyorsabb lesz a szövetek megújulása, és az immunrendszer is aktívabbá válik. Ez magyarázza, miért tapasztalható sok esetben a fájdalom és a duzzanat mérséklődése, valamint a gyógyulás felgyorsulása.

Miért terjed egyre szélesebb körben a magyar fejleszésű Safe Laser?

A lágylézer terápia hazai fejlesztésű eszköze, a Safe Laser kifejezetten úgy lett megalkotva, hogy a klinikai környezetben már évtizedek óta alkalmazott lágylézer terápiát biztonságosan lehessen otthon is használni. A hagyományos lézersugarak szembe kerülve veszélyesek lehetnek, ezért a Safe Laser fejlesztői olyan optikai rendszert hoztak létre, amely teljesen ártalmatlanná teszi a fényt a szem számára.
Ennek köszönhetően ma már több tízezer magyar család használja a készülékeket otthonában, fájdalomcsillapításra, gyulladáscsökkentésre vagy sebgyógyításra.

Milyen problémák esetén és hogyan segíthet a Safe Laser?

A lágylézer, vagy más néven soft laser terápia hatékonyságát számos klinikai vizsgálat és több évtizedes orvosi tapasztalat támasztja alá. Az alacsony energiájú lézerfény biostimulációs hatást fejt ki: a sejtek anyagcseréjét serkenti, fokozza a mitokondriumok energiatermelését, javítja a vérkeringést és a nyirokkeringést, valamint csökkenti a gyulladást. Ezek a folyamatok teszik lehetővé, hogy a Safe Laser készülékek alkalmazása sokféle panasz esetén kiegészítő, mellékhatásmentes terápiás lehetőséget kínáljon.

Fájdalomcsillapítás

A lágylézer terápia egyik legismertebb hatása a fájdalomcsökkentés. Ízületi kopás (artrózis), krónikus derék- vagy nyakfájdalom, valamint sportsérülések esetén is bizonyítottan képes mérsékelni a panaszokat. A fájdalomcsillapítás több mechanizmuson keresztül valósul meg: egyrészt csökkenti a gyulladásos folyamatokat, másrészt közvetlenül hat az idegvégződések ingerületátvitelére, ezáltal mérséklődik a fájdalomérzet. Emellett a biostimuláció következtében a szövetek gyorsabban regenerálódnak, így a fájdalmat kiváltó ok megszüntetése is felgyorsulhat.

Gyulladás- és duzzanatcsökkentés

Akut és krónikus gyulladások – például teniszkönyök, ínhüvelygyulladás, váll- és térdízületi gyulladás – esetén a lézerterápia hatékony kiegészítő kezelés. A lézerfény hatására kitágulnak a kisebb erek és a nyirokerek, ezáltal javul a mikrokeringés és fokozódik a szövetek oxigén- és tápanyagellátása. A fokozott keringés lehetővé teszi, hogy a gyulladást és duzzanatot okozó anyagok gyorsabban távozzanak a szövetekből, így csökken az ödéma és enyhül a feszítő fájdalom. Klinikai tapasztalatok szerint a lágylézerrel kezelt területen gyorsabban csillapodnak a mozgásszervi gyulladások és a sérülések utáni duzzanatok.

Sebgyógyulás és szövetregeneráció

A Safe Laser kiemelten hasznos a nehezen gyógyuló sebek, műtéti hegek, égési sérülések, felfekvések vagy diabéteszes fekélyek kezelésében. A lézerfény serkenti a fibroblasztok aktivitását, amelyek kulcsszereplői a kollagéntermelésnek. A kollagén az a fehérje, amely nélkülözhetetlen a szövetek felépüléséhez és rugalmasságához. A megnövekedett kollagénképződés következtében gyorsabb a sebzáródás, csökken a fertőzés kockázata, és szebb, erősebb heg alakul ki. Emellett a lézerterápia új hajszálerek képződését is elősegíti (neovaszkularizáció), amely fokozza a szövetek tápanyag- és oxigénellátását, ezáltal jelentősen meggyorsítja a regenerációt.

A Safe Laser készülékek alkalmazása teljesen fájdalommentes, és nincsenek ismert mellékhatásaik. Más terápiákkal – például gyógytornával, fizikoterápiával, gyógyszeres kezelésekkel – biztonságosan kombinálhatók.

A legnépszerűbb készülék: Safe Laser 500

A Safe Laser 500 infravörös fénye akár 8 cm mélyre is behatol a szövetekbe, ami lehetővé teszi, hogy ne csak a felszíni panaszok, hanem a mélyebben fekvő mozgásszervi elváltozások kezelésében is hatékony legyen. Az 500 mW teljesítményű, 808 nm hullámhosszú infravörös fény alkalmazása bizonyítottan támogatja az ízületi porcok regenerációját, valamint elősegítheti a csonttörések utáni rehabilitációt.
Sokan választják artrózis, ízületi gyulladás, sportsérülések vagy műtéti rehabilitáció kiegészítő terápiájaként.

Részletes információk a laserline-terapia.hu oldalon.

