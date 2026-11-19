Mi az a peptid?
A peptidek rövid aminosavláncok. Ugyanabból az építőkőből állnak, mint a fehérjék, csak jóval kisebbek: néhány tucat aminosavnál általában nem hosszabbak. A szervezetünkben számtalan peptid működik hírvivőként; ilyen például az inzulin vagy a vérnyomás szabályozásában részt vevő angiotenzin.
A peptidek tehát nem új felfedezések. Az orvostudomány évtizedek óta használ peptidalapú gyógyszereket, és a legismertebb új fogyókúrás készítmények hatóanyagai is peptidek. Ezek a gyógyszerek azonban hosszú klinikai vizsgálatokon mentek át, és a hatóságok engedélyezték őket.
Engedélyezett gyógyszer vagy kutatási anyag?
Az interneten emlegetett peptidek többsége egészen más kategória. Ezek kutatási célú anyagok: laboratóriumi kísérletekhez gyártott, liofilizált (fagyasztva szárított) porok, amelyeket egyetlen európai hatóság sem engedélyezett gyógyszerként. Magyarországon a gyógyszerek engedélyezése az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) feladata. Egy kutatási peptid nem gyógyszer, nem étrend-kiegészítő és nem kozmetikum.
A különbség nem formalitás. Egy engedélyezett gyógyszerről tudjuk, milyen adagban, kinél és milyen mellékhatásokkal működik. Egy kutatási anyagnál ezek a kérdések jellemzően nyitottak.
Sejt, egér, ember: a bizonyítékok lépcsőfokai
Amikor egy cikk azt írja, hogy egy peptid „bizonyítottan” gyorsítja a gyógyulást vagy feszesíti a bőrt, érdemes megnézni, honnan származik az állítás:
- Sejtkísérletek. Laboratóriumi tenyészetekben mérik, hogyan reagálnak a sejtek. Hasznos kiindulópont, de az emberi szervezet ennél sokkal bonyolultabb.
- Állatkísérletek. Patkányokon, egereken végzett vizsgálatok. Sok ígéretes eredmény ezen a ponton megakad.
- Emberi vizsgálatok. Kis kísérleti próbák, majd nagy, kontrollcsoportos klinikai vizsgálatok. Csak ezek mondanak megbízhatót arról, mi történik embereknél.
A népszerű peptidek nagy része az első két lépcsőn áll.
GHK-Cu és BPC-157: két példa közelebbről
A GHK-Cu, vagyis a rézpeptid jó példa arra, amikor egy anyag tényleg eljutott az emberig, de csak egy szűk területen. A természetesen is jelen lévő tripeptidet Loren Pickart amerikai kutató írta le 1973-ban, és szintje a vérben az életkorral csökken. Embereken főleg bőrre kent krémekkel és szérumokkal végeztek kisebb kozmetikai vizsgálatokat, ezek bőrsűrűségre és finom ráncokra vonatkozó eredményei biztatóak. A vizsgálatok és korlátaik részletes áttekintése a GHK-Cu rézpeptidről szóló összefoglalóban olvasható.
A BPC-157 a másik véglet. Ezt a 15 aminosavból álló peptidet elsősorban egy zágrábi kutatócsoport vizsgálja, és az ín-, izom- és gyomornyálkahártya-gyógyulásról szóló eredmények szinte kizárólag patkánykísérletekből származnak. Nagy, kontrollcsoportos emberi vizsgálat nincs, ezért sem hatásosságáról, sem hosszú távú biztonságosságáról nem lehet megalapozottan nyilatkozni. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 2022 óta a tiltott szerek között tartja nyilván.
Mire figyeljen, aki utánanéz?
- Forrás. Egy fórumbejegyzés vagy egy influenszer videója nem tudományos bizonyíték. A hivatkozott vizsgálatnál nézze meg, hogy sejteken, állatokon vagy embereken készült-e.
- Címke. A „Research Use Only” (csak kutatási célra) jelölés pontosan azt jelenti, amit mond: az anyag nem emberi felhasználásra készült.
- Dokumentáció. Kutatási anyagoknál a minőség egyetlen objektív bizonyítéka a tételre szóló analitikai tanúsítvány (COA), amelyen szerepel a gyártási tétel száma, a HPLC-vel mért tisztaság és a vizsgáló laboratórium.
Magyar piacon a Peptide Force kizárólag kutatási célra forgalmaz peptideket. Minden gyártási tételhez közzéteszi a HPLC-vel mért tisztaságot tartalmazó analitikai tanúsítványt, és a Magyar Postával szállít, utánvétes fizetéssel.
Összegzés
A peptidek valódi és fontos részei a biológiának és az orvostudománynak. A közösségi médiában keringő ígéretek többsége azonban sejt- és állatkísérleteken alapul, nem pedig engedélyezett gyógyszereken. Aki tájékozódik, annak a legjobb kérdés mindig ugyanaz: milyen vizsgálat igazolja ezt, és kiken végezték?
A cikk tájékoztató jellegű, nem minősül orvosi tanácsnak. A kutatási célú peptidek nem gyógyszerek, nem étrend-kiegészítők, és nem emberi felhasználásra készültek.