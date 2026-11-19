A kutatási célú peptidek nem emberi felhasználásra készültek

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Mi az a peptid?

A peptidek rövid aminosavláncok. Ugyanabból az építőkőből állnak, mint a fehérjék, csak jóval kisebbek: néhány tucat aminosavnál általában nem hosszabbak. A szervezetünkben számtalan peptid működik hírvivőként; ilyen például az inzulin vagy a vérnyomás szabályozásában részt vevő angiotenzin.

A peptidek tehát nem új felfedezések. Az orvostudomány évtizedek óta használ peptidalapú gyógyszereket, és a legismertebb új fogyókúrás készítmények hatóanyagai is peptidek. Ezek a gyógyszerek azonban hosszú klinikai vizsgálatokon mentek át, és a hatóságok engedélyezték őket.

Engedélyezett gyógyszer vagy kutatási anyag?

Az interneten emlegetett peptidek többsége egészen más kategória. Ezek kutatási célú anyagok: laboratóriumi kísérletekhez gyártott, liofilizált (fagyasztva szárított) porok, amelyeket egyetlen európai hatóság sem engedélyezett gyógyszerként. Magyarországon a gyógyszerek engedélyezése az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) feladata. Egy kutatási peptid nem gyógyszer, nem étrend-kiegészítő és nem kozmetikum.

A különbség nem formalitás. Egy engedélyezett gyógyszerről tudjuk, milyen adagban, kinél és milyen mellékhatásokkal működik. Egy kutatási anyagnál ezek a kérdések jellemzően nyitottak.

Sejt, egér, ember: a bizonyítékok lépcsőfokai

Amikor egy cikk azt írja, hogy egy peptid „bizonyítottan” gyorsítja a gyógyulást vagy feszesíti a bőrt, érdemes megnézni, honnan származik az állítás:

Sejtkísérletek. Laboratóriumi tenyészetekben mérik, hogyan reagálnak a sejtek. Hasznos kiindulópont, de az emberi szervezet ennél sokkal bonyolultabb. Állatkísérletek. Patkányokon, egereken végzett vizsgálatok. Sok ígéretes eredmény ezen a ponton megakad. Emberi vizsgálatok. Kis kísérleti próbák, majd nagy, kontrollcsoportos klinikai vizsgálatok. Csak ezek mondanak megbízhatót arról, mi történik embereknél.

A népszerű peptidek nagy része az első két lépcsőn áll.

GHK-Cu és BPC-157: két példa közelebbről

A GHK-Cu, vagyis a rézpeptid jó példa arra, amikor egy anyag tényleg eljutott az emberig, de csak egy szűk területen. A természetesen is jelen lévő tripeptidet Loren Pickart amerikai kutató írta le 1973-ban, és szintje a vérben az életkorral csökken. Embereken főleg bőrre kent krémekkel és szérumokkal végeztek kisebb kozmetikai vizsgálatokat, ezek bőrsűrűségre és finom ráncokra vonatkozó eredményei biztatóak. A vizsgálatok és korlátaik részletes áttekintése a GHK-Cu rézpeptidről szóló összefoglalóban olvasható.