Ez a koronavírus nagy rejtélye, amit a kutatók sem értenek

Látszólag úgy tűnik, a koronavírus a gyerekeket kíméli, a fiatalok szervezetét jóval kevésbé terheli meg, mint a felnőttekét. Egyelőre a kutatók sem értik, miért van ez.

A hivatalosan csak 2019-nCoV-ként ismert vírus idáig 24 000 embert betegített meg, a halálos áldozatok száma pedig már elérte az 560 főt. A betegek között azonban feltűnően kevés a gyerek, és ez már a kutatóknak is feltűnt.

Az első fertőzöttekről december 31-én adtak hírt, január 22-ig azonban egyetlen 15 évesnél fiatalabb gyermek sem kapta el a kórt. Egy, a New England Journal of Medicine című tekintélyes orvosi folyóiratban megjelent tanulmány is arról számolt be, hogy a kisebbek valamiért nehezebben fertőződnek meg, vagy sokkal enyhébben jelentkeznek náluk a tünetek. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy teljesen immunisak lennének a vírusra, hiszen mind Kínában, mind Németországban is vannak kiskorú érintettek, a számuk mégis elenyésző a felnőttekéhez képest.

„Amit eddig láttunk, abból úgy tűnik, hogy valamilyen számunkra ismeretlen okból ez (a vírus) inkább a felnőtteket sújtja" – nyilatkozta a Business Insider magazinnak Richard Martinello, a Yale School of Medicine fertőző betegségekkel foglalkozó szakértője. Hozzátette ugyanakkor, ez arra is visszavezethető, hogy a legtöbb adat felnőtteket kezelő kórházakból érkezik, és nem gyerekklinikákról.

Az új koronavírus tünetei hasonlítanak a tüdőgyulladás és az influenza szimptómáihoz: láz, köhögés, hidegrázás, fejfájás, légzési nehézség, torokfájás jelentkezhet az érintetteknél.

A SARS is elkerülte a kisebbeket

Ahogyan arról korábbi cikkünkben írtunk, a 2019-nCoV nagyon hasonlít a SARS-ra, ami 2002 és 2003 között 8000 embert betegített meg, és a járványban összesen 774-en haltak meg. A SARS akkor – hasonlóan a vuhani koronavírushoz – viszonylag kíméletes volt a gyerekekhez: csak 80 olyan kiskorú volt, akit igazoltan a kórokozó betegített meg, és a halottak közül egyetlen 18 év alatti személy sem került ki. Ezen kívül nincs olyan feljegyzett eset, amikor valaki gyerektől kapta volna el a vírust.

Mivel magyarázható a jelenség?

Jelen pillanatban két teória létezik:

az egyik szerint a gyerekek szervezete semmivel sem rezisztensebb a kórokozóval szemben, mint a felnőtteké; szimplán azért fertőződnek meg nehezebben, mert jobban odafigyelünk rájuk; például, ha környezetünkben kiskorú van, gyakrabban mosunk kezet, és húzunk szájmaszkot.

A másik elmélet ezzel szemben azt állítja, a kiskorúak teste hatékonyabban veszi fel a harcot a vírussal.

A szakértők azonban hozzátették: elképzelhető, hogy a járvány terjedésével a fertőzött gyerekek száma is nőni fog.

Az influenza jelenleg nagyobb veszélyt jelent a gyerekekre

David Weber epidemiológus szerint sokkal nagyobb aggódnivalónk van az influenza miatt, ami pillanatnyilag jóval inkább fenyegeti a gyerekeket, mint a koronavírus; az 5 évnél fiatalabbaknál nagyon súlyos szövődmények alakulhatnak ki, tüdőgyulladást kaphatnak, és veséik is felmondhatják a szolgálatot. Ennek pontos háttere nem tisztázott, de a tudósok úgy vélik, a kicsik fejletlen immunrendszere sokkal erősebb immunválasszal reagál az influenzára, mint a felnőtteké, ez pedig komoly szöveti károsodással járhat.

A koronavírus ellen egyelőre nincs védőoltás, és a hatékony gyógyszer kifejlesztése is várat magára.