Számos ígéretes hatóanyagot tesztelnek az új koronavírus ellen

Az új koronavírus-járvány jelenleg a csoportos megbetegedések szakaszában jár Magyarországon, és a szakemberek egyelőre nem tudják megjósolni, hogy mikor léphet a tömeges megbetegedések fázisába. Jakab Ferenc professzor, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szentágothai János Kutató Központ Virológiai Kutatócsoport, valamint az Országos Koronavírus-kutatócsoport vezetője szerint azonban a számok nem növekednek intenzíven, és az látszik, hogy a megtett intézkedések és a lakosság fegyelmezett viselkedése nagyban lassítja a járvány terjedését.

A vírus genomjának megismerése segíti a vakcinafejlesztéseket

A kutatók jelenleg csak a matematikai modellekre tudnak támaszkodni, amikor azt próbálják előrejelezni, hogy mikor lehet vége az új koronavírus-járványnak. A magyarországi esetszámokból azonban a szakemberek arra következtetnek, hogy sikerült ezt az úgynevezett járványgörbét ellaposítani.

A vírus genomjának meghatározása nagyban előrelendítette a kutatásokat, mert ez a további alap- és alkalmazott kutatásoknak az alapja, de segít követni a vírus mozgását is – mondta Jakab Ferenc professzor, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szentágothai János Kutató Központ Virológiai Kutatócsoport, valamint az Országos Koronavírus-kutatócsoport vezetője szombaton az Univ Televíziónak adott interjújában. – Tulajdonképpen ez által ismerjük meg a vírus genetikai állományának a változásait, így ha bármi is történik a vírusgenomban, akár egy aminósav- vagy fehérjecsere, akkor képesek vagyunk arra azonnal reagálni a gyógyszer- vagy vakcinafejlesztések kapcsán.

A szakember rámutatott, hogy számos klinikai kísérletet végeznek főként Kínában, Olaszországban és más európai országokban a gyógyszerek és különböző hatóanyagok tesztelésére.

Itt leginkább a jelenleg engedélyezett szereket próbálják ki, de több helyen (például a pécsi kutatóközpontban) újonnan szintetizált vegyületeket is tesztelnek. A professzor hangsúlyozta, hogy már most is felfedeztek néhány ígéretes szert, ami az elsődleges klinikai tanulmányok alapján hatékony lehet az új koronavírussal szemben, ám ezek egyelőre mind klinikai tesztelési fázisban vannak.

A világ egy emberként állt a koronavírus-kutatás mögé

Jó hír, hogy a hatékony antivirális szer kifejlesztésén együtt dolgoznak a világ kutatócsoportjai. Jakab Ferenc szerint egy igen komoly nemzetközi és hazai kutatói hálózat jött létre, akik minden csatornán tartják egymással a kapcsolatot. Egyszóval: mindenki egy emberként beállt az új koronavírus-kutatás mögé.

Bár sok hír felreppent arról, hogy újra lehet fertőződni a vírussal, de erre az esély nagyon csekély – mutatott rá a professzor. – Bár még keveset tudunk erről a kórokozóról, de az eddigi adataink szerint úgy tűnik, hogy 1-3 évig védettek maradhatunk az újrafertőződéstől.

Hozzátette: a vírus genetikai állománya nem változik olyan rohamosan, ahogy azt sok más vírusnál tapasztalják,

ebből következően pedig az úgynevezett mutációk sem annyira dominánsak.

A szakember kijelentette, hogy ha a fertőződés nem is ad egy életen át tartó védettséget a vírussal szemben, rövid távút szinte biztosan.

A legfontosabb, hogy az egészségügyi ellátórendszereket ne terheljük túl

A tünetmentes fertőzések kapcsán az Országos Koronavírus-kutatócsoport vezetője azt mondta, hogy a fertőzőképesség még jelenleg is a kutatások tárgya. A klinikai tünetek lefolyását pedig számos tényező befolyásolhatja. Az már jól látszik, hogy bár nagyon sok ember fertőződik meg, közülük sokan tünetmentesen vagy igen enyhe tünetekkel átvészelik a betegséget.

A nyájimmunitás kialakítása nagyon fontos dolog, de ez jelenleg kivitelezhetetlen – hangsúlyozta Jakab Ferenc professzor.

Most az a legfontosabb, hogy az egészségügyi ellátórendszereket ne terheljük túl; de az lenne a legjobb, ha nagyon hamar eredményre jutnának a nemzetközi kutatások, és valamilyen vakcina rendelkezésre állna.

És hogy addig mit tehetnünk? A professzor arra kér mindenkit, hogy legyen türelmes. Maradjon otthon, minimalizálja a kontaktust más emberekkel, és próbáljuk meg együtt lassítani a járványt!