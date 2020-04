Így teszi veszélyesebbé a koronavírust a dohányzás

A dohányosok, illetve a COPD-vel (krónikus obstruktív tüdőbetegséggel) küzdő emberek tüdejében több angiotenzin-konvertáló enzim 2 (ACE2) van, mint az egészségesek légzőszervében. Ez azért fontos, mert az új koronavírus, a SARS-CoV-2 ezekhez a receptorokhoz kötődik, hogy bejusson a sejtekbe. Az ACE2 molekulák nagyobb száma akár a betegség lefolyását is súlyosbíthatja.

A kutatást dr. Janice Leung, a kanadai Brit Kolumbiai Egyetem és Szent Pál Kórház munkatársa vezette. A Kínából származó adatok azt mutatták, hogy a COPD-s pácienseknél a COVID-19 lefolyása súlyosabb. Mi ezt arra vezetjük vissza, hogy légútjaikban sokkal több ACE2 receptor van, mint az egészségesekében, ez pedig lehetővé teszi a vírus számára, hogy könnyebben fertőzze a légzőszervüket" – magyarázta Leung.

A hipotézist vizsgálattal is alá akarták támasztani. Összesen 42 embertől vettek mintákat, közülük 21-en COPD-sek, 21-en egészségesek voltak. Ezt követően a mintákban nézték az ACE2-szintet, majd azt is elemezték, a dohányzás mennyire befolyásolja a receptorok számát. Kiderült, hogy nagyon is; a COPD-s betegekhez hasonlóan a dohányosok légzőszervében is nagyon sok ACE2 molekula volt jelen, a vírus esetükben tehát több "belépési pontot" használhat a sejtbe jutáshoz.

Hogy a tévedés lehetőségét teljesen kizárják, a kutatók az új eredményeket két korábbi kutatás adataival vetették össze. Ezekben 249 embert vizsgáltak, az alanyok között egyaránt voltak dohányosok, nemdohányzók, és cigarettáról leszokottak is. A szakértők ismét azt találták, hogy a dohányosok tüdejében jelentősen több ACE2 molekula van, mint a nemdohányzókéban. Szerencsére ez az állapot úgy tűnik nem szól egész életre, a cigarettáról leszokóknál az ACE2 receptorok száma visszaállt a normális szintre.

Dr. Janice Leung felhívta a figyelmet arra, hogy a 65 év feletti idősek és más krónikus betegek mellett a COPD-sek és a dohányosok is a veszélyeztetett csoportba tartoznak, így a helyes kézmosásra, valamint a szociális elkülönülésre különösen ügyelniük kell.

Talán még soha nem volt ennyire időszerű, hogy letegyük a cigarettát" – figyelmeztetett Leung.

Az eredményekről részletesebben a European Respiratory Journal című szakfolyóiratban lehet olvasni.