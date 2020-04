Így erősíthetjük az immunrendszerünket a koronavírus-járvány idején

Habár egyelőre nincs hatékony gyógyszer vagy vakcina a koronavírus ellen, immunrendszerünket számos módon erősíthetjük. Bemutatjuk a biztosan működő, tudományosan igazolt módszereket.

1. Aludjunk eleget!

Az alvásmennyiség döntően befolyásolja azt, hogy a testünk milyen hatékonyan képes kivédeni a különböző vírusok vagy baktériumok támadásait. Egy 2015-ben publikált tanulmányban kimutatták, hogy a hat óránál kevesebbet alvókat könnyebben fertőzi a nátha kórokozója, mint a hét órát vagy annál többet pihenőket. Fontos, hogy legyen egy stabil alvási rutinunk, azaz mindig azonos időpontban feküdjünk le és keljünk fel. Továbbá alvás előtt kerüljük a koffeinfogyasztást, a kiadós étkezést, valamint az alkoholfogyasztást. Szintén hasznos, ha lefekvés előtt nem bámuljuk a tévé vagy monitor képernyőjét, és távolabb visszük az ágytól az elektronikai eszközeinket.

2. Mozogjunk rendszeresen!

A testmozgás nemcsak az immunsejteket támogatja, de gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik. Szakértők szerint heti 150 perc mérsékelt vagy 75 perc magas intenzitású edzés ajánlott, vagyis ha naponta legalább 20 percet mozgással töltünk, már nagyon sokat segítünk a szervezetünknek. Mérsékelt intenzitású edzéstípus például az úszás, a kerékpározás, a kocogás, valamint a séta, míg az intenzívebb mozgásformákhoz a futást és más hasonló kardiógyakorlatokat soroljuk.

3. Igyunk sok vizet!

Nemcsak a kórokozók leküzdésében támogat, de általános egészségérzetünket is javítja, ha elegendő mennyiségű folyadékot viszünk a testünkbe. A napi folyadékszükséglet nemenként és életkoronként változik: az 1-2 éves gyerekek naponta 1,1-1,2 litert, a serdülők 2-2,5 litert, a felnőttek szintén napi 2-2,5 litert fogyasszanak. A szoptató kismamák folyadékszükséglete nagyobb, napi 2,7 liter.

4. Kezeljük jól a stresszt!

Ezekben a bizonytalan időkben nehezebb nyugodtnak maradni, mégis érdemes megpróbálni, mert a tartós, magas stressz-szint gyengíti az immunrendszerünket, ezáltal pedig jobban ki leszünk téve a különböző kórokozóknak, így a koronavírusnak is. Ezt az 1990-es években Sheldon Cohen, a Carnegie Mellon University kutatója egy tanulmánysorozat keretében bizonyította is: azt találta, hogy a nagyobb stressznek kitett embereket könnyebben fertőzték meg a légúti betegségeket okozó vírusok. Egy másik, 2012-es publikációban pedig azt állapította meg, hogy a kóros stressz a gyulladásos folyamatok szabályozásában is zavart okoz, ami a betegségek lefolyását súlyosbítja. Hatékony stresszlevezető lehet például a meditáció, a jóga, a kontrollált légzés, vagy a testmozgás.

5. Helyes táplálkozás

Talán már unalomig ismert jó tanács, hogy figyeljünk a helyes táplálkozásra és együnk sok zöldséget, gyümölcsöt! Persze egyetlen élelmiszer sem fog száz százalékosan megvédeni a fertőzéstől, de az esélyeinket jelentősen javíthatjuk, ha jobban odafigyelünk arra, mit viszünk a testünkbe. Egyes ételek igazi vitaminbombák: C-vitamin tartalékainkat a leghatékonyabban paprikával, brokkolival, eperrel, spenóttal, illetve citrusfélékkel (citrom, narancs, grépfrút) tölthetjük fel, míg az E-vitamin pótlást napraforgómaggal és mandulával biztosíthatjuk. Szakértők szerint a gyömbér, a kurkuma, a zöld tea, a papaja, a kivi, a kagyló, a gombák, a fokhagyma szintén jó hatással lehetnek egészségünkre.

A cikk folytatódik, lapozzon a következő oldalra!