Fénylő gyűrűket láttak az űrben, nem tudni, mik lehetnek

Négy különös, gyűrű alakú objektumot láttak rádiótartományban a csillagászok. Egyelőre a szakemberek sem tudják megmondani, mik lehetnek ezek.

Az objektumokat a kutatók "különös rádióköröknek" (angolul odd radio circles, vagy ORC-k) keresztelték el. Nem tudni, milyen távol vannak, csak az a biztos, hogy nem a Tejútrendszer síkjában helyezkednek el, és szögátmérőjük nagyjából 1 ívperc - olvasható a Live Science tudományos portál cikkében.

A felfedezést közlő tanulmány szakmailag lektorált folyóiratban egyelőre még nem jelent meg, csak az arXiv weboldalon érhető el.

A szerzők számos lehetőséget kizártak - a megfigyelt objektumok vélhetően nem szupernóvák, csillagtermelő galaxisok, planetáris ködök vagy gravitációs lencsék. Inkább arra gyanakodnak, hogy valamilyen extragalaktikus (Tejúton kívüli) események lökéshullámainak maradványai lehetnek, esetleg egy úgynevezett rádiógalaxis aktivitását sikerült rögzíteni. Ugyanakkor egyes kutatók szerint az sem lehetetlen, hogy idáig teljesen ismeretlen csillagászati jelenségek vagy objektumok létezésére találtak bizonyítékokat.

További érdekesség, hogy míg rádiótartományban az összes gyűrű látható, addig infravörös- és röntgentartományban, valamint a látható fény hullámhosszán teljesen észrevehetetlenek.

Két ORC centrumában viszont sikerült galaxisokat detektálni, így valószínűleg ezek aktivitása hozza létre a képződményeket. Ezen kívül két rádiókör nagyon közel van egymáshoz, forrásaik között kapcsolat állhat fenn.

A 4 ORC közül hármat egy égboltfelmérési program keretében talált meg az ausztrál ASKAP antennarendszer, míg a negyedik gyűrűt az indiai GMRT rádióinterferométer-hálózat detektálta.

Ahhoz, hogy meghatározzák, mik is tulajdonképpen ezek a körök, további hasonló objektumokat kell találniuk a csillagászoknak. Ezt a célt szolgálja az EMU égboltfelmérő projekt (Evolutionary Map of the Universe, magyarra fordítva az Univerzum Evolúciós Térképe), ami a várakozások alapján legalább 70 millió új rádióobjektumot fog azonosítani a közeljövőben.