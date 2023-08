2005-ben 200 afgán gerilla üldözött egy kis csoport amerikai kommandóst a pakisztáni határ közelében. A balul sikerült akcióban egy helyi hadúr hollétét próbálta kideríteni a négy SEAL-katona. A helyzetük reménytelen volt, a segítségükre küldött helikoptert lelőtték, a csoport három tagja pedig neghalt a csatában. Az egyetlen túlélő. Marcus Luttrell, miután minden lőszere elfogyott és súlyosan megsebesült, egy faluban keresett menedéket, ahol befogadta egy Mohammad Gulab nevű ács. A kommandóst innen mentették ki az amerikai különleges erők, mielőtt a tálibok elrabolhatták volna. Luttrell történéből sikerfilm készült, a Túlélő c. mozi, amelynek a főszerepét Mark Wahlberg játszotta. A hős kommandós leszerelt, könyvet is jelentetett meg és gazdag üzletember lett. A megmentője, Mohammad Gulab azonban azt mondja: a hős hazugságokból teremtett hírnevet és vagyont magának. Luttrell történetének valóságtartalmát ma már az egykori katonatársai is nyíltan megkérdezőjelezik.