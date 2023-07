Ausztrália és Ázsia térségében egyre több a krokodiltámadás. Lapunk legutóbb július 12-én számolt be arról, hogy egy krokodil megtámadott egy férfit egy ausztráliai nemzeti parkban. Májusban két támadást is regisztráltak, az egyik halálos volt. Ausztráliában egyre többen vetik fel, hogy el kell törölni a krokodilok vadászati tilalmát. Az első támadás, amelyik felhívta a figyelmet a hüllők veszélyeire, 1985-ben történt, amikor egy ismert természetvédőt, Valerie Plumwood-ot megragadta és háromszor is halálforgásba rántotta egy krokodil. A nő 30 percen át küzdött, hogy az állat ne tudja visszavonszolni a folyóba. Plumwood a támadás történetét megírta egy lapban. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy sokkoló részletek, megrázó fotók és videók következnek.