Az elmúlt két hétben tizennyolc fióka kelt ki a budapesti állatkert rózsás flamingóinál, de továbbiak is lehetnek, hiszen vannak még tojások, amelyeken a szülők kotlanak - tudatta a városligeti intézmény vasárnap az MTI-vel.

Európa legnagyobb szaporulatával büszkélkedhet a budapesti állatkert

A Fővárosi Állat- és Növénykertben látható Európa egyik legjobban szaporodó állatkerti rózsásflamingó-kolóniája, amely mintegy 150 egyedet számlál. Évente általában húsz körüli, vagy még annál is több fiókával gyarapszik a csapat, ami lehetőséget teremt arra is, hogy a budapesti kelésű flamingókból más hazai és külföldi állatkertek is kapjanak - olvasható a közleményben.

Június legvégén bújt ki a tojásból az idei szezonban az első fióka.

Az azóta eltelt bő két hétben szinte minden nap kikelt egy újabb egyed,

így a fiókák száma a legutóbbi számlálás szerint már tizennyolcra nőtt, és még mindig vannak tojások, amelyeken kotlanak a szülők.

A flamingófiókák nem sokban hasonlítanak a kifejlett madarakra: ugyan jóval kisebbek, de a különbség nemcsak ebben áll, hanem az aránylag tömzsi,

az első napokban kifejezetten "pufók" lábak, a pihés, szürke tollazat, és az egyenes csőr lényegesen eltér attól,

amit a felnőtt egyedeken lehet látni - olvasható az összegzésben. A tájékoztatás szerint a fiókák lába és csőre az első pár napban még rózsaszínű, de egyhetes korukra már befeketedik, és jó ideig úgy is marad.

A kifejlett madarakra jellemző színek csak az első év után jelennek meg rajtuk, addigra már magasságukat és alakjukat tekintve is sokkal jobban hasonlítanak szüleikre.

Ritkán ugyan, de hazánkban is felbukkanhat néha a rózsás flamingó

A szülők egy speciális táplálékkal, begytejjel etetik a fiókákat. Egy a begy falában termelődő, tápláló váladék élettani szerepét tekintve az emlősök tejéhez hasonlít, bár nem fehér, hanem sötétvörös színű. A felnőttek a csőrükből csurgatják át a fiókák csőrébe, amit egy kis szerencsével a látogatók is megfigyelhetnek – írták. A legutóbb kikelt fiókák még a fészekben vagy annak környékén tartózkodnak, a tíz napnál idősebbek azonban már kisebb sétákat is tesznek a felnőttek felügyeletével.

Az elkövetkező hetekben pedig arra lehet majd számítani, hogy a szülők a kolónia összes fiókáját egy csoportba terelik össze, egyfajta "óvodát" alakítva ki, mert így sokkal könnyebb gondoskodni a fiatalokról, illetve vigyázni rájuk. A rózsás flamingó (Phoenicopterus roseus) nem teljesen egzotikus faj, mert bár inkább Dél-Európában, Afrikában, valamint Délnyugat- és Dél-Ázsia egyes vidékein honos,

de ritka kóborlóként Magyarországon is előfordulhat.

Ezért a hazai védett állatfajok listáján is szerepel. Tápláléka apró vízi élőlényekből áll, ezeket speciális csőre segítségével szűri ki a vízből. A tojók általában egy vagy két tojást raknak. A fiókák egy hónap elteltével kelnek ki a tojásból. A kotlásból, illetve a fióka neveléséből mindkét szülő kiveszi a részét – ismertették.

(Forrás: MTI)