A Pécsi Tudományegyetem gyógyszerésze kereste a választ a címben jelzett kérdésre, válaszait közleményben jutatta el szerkesztőségünkhöz. Ahogy rámutattak, a nyár egyet jelent a családi nyaralással, strandolással, kirándulással, mindezek mellett azonban sokak számára hordoz kellemetlenséget is. A pollenben gazdag hónapok megkeseríthetik az allergiások vakációját, sőt, hétköznapjait is. Sokan növényspecifikus diagnosztika hiányában inkább valamilyen vény nélkül kapható gyógyszerkészítménnyel próbálják meg enyhíteni a tüneteket, de fontos tudni: egy kezeletlen allergia akár allergia indukált asztmához is vezethet.