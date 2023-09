Christopher Nolan nagy sikerű életrajzi filmje az atombomba atyjáról, Robert Oppenheimerről híven mutatja be a nyugati tudósok idealisztikus elképzeléseit a kommunizmusról az 1930-as években. Emellett pontos képet rajzol a későbbi kommunista-ellenes paranoiáról, a McCarthy-korszak őrületéről, valamint arról, hogy a szovjetek éveken át hozzáfértek az atombomba fejlesztésének részleteihez is, és több ezer oldalnyi titkos tudományos anyagot szereztek meg, egyenesen Los Alamosból, az amerikai atomprogram központjából. Az igazi sokkot az jelentette, amikor 1949-ben a Szovjetunió felrobbantotta az első atombombáját. A Manhattan-terv résztvevői addig úgy becsülték, hogy még legalább 2, de akár 10 év is eltelhet, amíg a szovjetek rájönnek, hogyan kell megépíteni a nukleáris bombát. A szovjet sikert egy ukrajnai születésű kémnő tette lehetővé, aki az amerikai atombomba-program 22 résztvevőjét szervezte be a kémhálózatába.