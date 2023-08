A rendelkezésre álló adatok szerint az Eris az Omicron vírusvariánsból fejlődött ki, amely 2022 őszére maga is domináns törzzsé vált. Jelenleg nem sok adat áll a kutatók rendelkezésére, nincsenek biztos információk arról, hogy az Eris súlyosabb betegséget fog-e okozni mint elődei, és mennyivel lesz fertőzőbb, de a növekvő esetszámok arra utalnak, hogy néhány hónap múlva, legkésőbb a tél folyamán ez a típus fog dominálni és evolválódik majd tovább.

Szerencsére a helyzet lényegesen jobb, mint 2020-ban volt. Vannak már védőoltásaink, és folyamatban van a frissített vakcinák fejlesztése is, amelyek eredményesen felvehetik a harcot a jövőbeli vírusváltozatokkal.

Honnan származik az Eris?

Az új vírusvariáns hivatalos neve EG.5.1, és tulajdonképpen a közösségi médiában nevezték el Erisnek, aki a görög mitológiában a káosz és a viszály istennője. A genetikai elemzések alapján az EG.5.1 felmenője az XBB1.5 nevű Omicron alváltozat, amely még az év elején terjedt nagyobb sebességgel, és volt felelős a Covid-fertőzések nagy részéért.

Az új mutációk – akárcsak korábban – itt is a tüskefehérjét érintik, a vírus azon képletét, amely a gazdasejthez való kapcsolódást teszi lehetővé.

Hol terjed most leginkább az Eris?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) „érdeklődésre számot tartó" variánsként kezeli az Erist, mivel a világ több részén is kimutatták a terjedését. A statisztikai adatok szerint a fertőzéses esetszámok megugrottak az Egyesült Királyságban, az amerikai járványügyi központ (CDC) pedig azt mutatta ki, hogy a vírusváltozat már az USA keleti és a nyugati partjának környékén is terjedőben van. Legsúlyosabb a helyzet New Yorkban, ahol az Eris 55 százalékkal növelte az esetszámot. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a CDC szerint a tesztpozitivitási arány országos szinten 9 százalékra csökkent, míg tavaly ilyenkor ugyanez az adat közel 14 százalék volt. Az EG.5.1 valószínűleg a világ más részein is jelen van és terjed, de pontosabb statisztikai adatok csak az Egyesült Királyságról és az Egyesült Államokról állnak rendelkezésre.

Vannak-e új covid tünetek? Mennyire veszélyes az Eris?

Ha viselkedését nézzük, az új vírusváltozat nagyon hasonlít elődjére az Omicronra. A rendelkezésre álló megfigyelések, bizonyítékok nem utalnak arra, hogy az Eris súlyosabb tüneteket okozna, és a Coviddal összefüggésbe hozható halálesetek száma sem nőtt.

Az Eris által okozott leggyakoribb tünetek a láz, köhögés, fáradtság és fejfájás.

Összességében elmondható, hogy az Omicron törzsek és leszármazottaik sokkal enyhébb tüneteket okoznak, mint a kezdeti hullámok idején pusztító korai vírusváltozatok. Sok a tünetmentes hordozó is, akik nem is tudnak betegségükről, így maszk nélkül könnyebben átadják a kórokozót másoknak. Bár súlyos tüneteket úgy tűnik nem okoz, az Eris sokkal fertőzőképesebb lehet elődeinél, a tüskefehérjét érintő mutáció miatt eredményesebben kötődhet a gazdasejtekhez. Erről azonban viszonylag kevés információ áll rendelkezésre, az új vírustörzs képességeinek feltérképezéséhez további kutatómunkára van szükség.

Megvédenek-e a vakcinák az Eristől?

Jelen pillanatban nem rendelkezünk EG.5.1 specifikus vakcinákkal, és jelenleg nincs információ arra vonatkozóan, hogy az új törzs képes-e hatékonyan kicselezni a régebbi típusú védőoltásokat. A tüskefehérjén viszont egyértelműen kimutathatóak a mutációk és a kórházi esetek száma, ha nem is drasztikusan, de növekedett. Ennek ellenére a korábbi vakcinák még mindig jól megállják a helyüket, és az embereknek is van bizonyos mértékű immunitása a vírussal szemben, hála a korábbi védőoltásoknak, illetve fertőzéseknek.

A legveszélyeztetettebbek továbbra is az idősek, illetve az immunhiányos betegségben szenvedő páciensek, de azok sem nyugodhatnak meg teljesen, akik oltatlanok.

Az amerikai adatok szerint a kórházba kerülők túlnyomó többsége az utóbbi csoportokból kerülnek ki. Azok akik oltottak, jelenleg nem kell, hogy aggódjanak, de érdemes felvenniük a várhatóan ősszel érkező frissítő oltást is.

Most akkor kell-e aggódnunk?

Egyelőre semmiképpen sem szabad pánikolni, ám az ilyen esetekben nehezen megjósolható, mi lesz ősszel és télen. Nagyon elenyésző annak valószínűsége, hogy ismét olyan egészségügyi helyzettel és lezárásokkal nézzünk szembe, mint amilyeneket a korai hullámok idején tapasztaltunk. Érthető is, hiszen a vírus evolúciója azt diktálja, hogy hatékonyan fertőzzön, de lehetőleg ne betegítse meg súlyosan a gazdatestet, hiszen az terjedését is nagyban gátolná.

A felelős állampolgári magatartás azonban ősszel és télen várhatóan ismét a maszkviselés lesz.

Érdemes lesz otthon tartani néhány Covid gyorstesztet is, amely Magyarországon a patikákban egyszerűen beszerezhető.