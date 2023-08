A pécsi orvoskar Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központjában világszínvonalú eszközpark segítségével az orvosok új nemzedékei tanulják meg és gyakorolják be hivatásuk mesterfogásait, és ahol a magas valósághűségű szimulációs megoldások révén új műtéti eljárásokat és terápiás módszereket lehet kifejleszteni.

Az egészségügyben szó szerint élet-halál kérdése lehet a megfelelő gyakorlat és rutin megléte, ám rengeteg mindent igen nehéz standardizált és ellenőrizhető körülmények között, megfelelő esetszámmal, valódi páciensek segítségével elsajátítani – kezdi az alapoknál dr. Rendeki Szilárd, az Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ igazgatója. – Itt kerül a képbe a szimulációs oktatás, ami a technológia és a módszerek fejlődésének köszönhetően óriási utat járt be, és elképzelhetetlen nélküle a modern orvosképzés.

Ahogy arra a szakemberek rámutattak, a szimulációs oktatási módszerek egyrészt az egyszerűtől haladnak a szinte teljesen valósághű, bonyolult megoldások felé, másrészt pedig a pár lépésből álló orvosi beavatkozásoktól a komplett, akár egész egészségügyi csapat munkájának szimulációjáig.

A spektrum egyik oldalán találhatóak az egészségügyi tanfolyamokról ismerős újraélesztő babák és a varrópárnák, a másik oldalán pedig a tanműtő, ahol kadávereken végezhetők el teljes műtétek, avagy a virtuális, illetve kiterjesztett valóságot használó szimulátorok – hozott érzékletes példákat a központ igazgatója. – Ilyen például az az epehólyag műtétre is alkalmas laparoszkópiás szimulátor, ahol nem csak a műtét menetét lehet követni nagy méretű kijelzőkön, hanem úgynevezett haptikus visszajelzés segítségével a hallgató vagy a rezidens érzékeli a szöveti ellenállást is, és van egy komplett VR termünk is, ahol a virtuális valóság szemüvegek és haptikus kesztyűk mellett a térben való haladásra szolgáló treadmill is található a minél valósághűbb élmény érdekében.

A PTE szerint Magyarországon egyedülálló módon egy olyan interdiszciplináris központban gondolkodnak, ahol lényegében minden szakterület eszköztára megtalálható és begyakorolható a sebészettől a belgyógyászaton át a fogorvosszakma manuális részének elsajátításáig.