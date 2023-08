A felfedezést a mexikói Cameche államban, a Rio Candelaria folyó mellett fekvő El Tigre, más néven Itzamkanac (jelentése: „a gyík kígyó helye") maja városban végzett ásatások során tették a szakemberek. Ahogy arra a kutatók emlékeztettek, El Tigre először a középső preklasszikus korban (Krisztus előtt 600-300) volt lakott, egészen a spanyol hódítást követő időszakig, tehát időszámításunk után 1557-ig. A város az úgynevezett Acalán maják, a Chontal maják vagy a Putún maják egyik alcsoportjaként működött.

Néhány történész úgy véli, hogy El Tigre volt az a hely, ahol Hernán Cortés parancsára kivégezték Cuauhtémocot, az Azték Birodalom utolsó szabad uralkodóját.A fő piramis-templomtól nyugatra található 1E jelű emelvényen a közelmúltban végzett ásatások során egy emberi temetkezési áldozat maradványait tárták fel, akit egy kerámiaedényben helyeztek el egy rituális gyakorlat részeként, más nagyméretű edények és kerámiatálak mellett.

A csontváz vizsgálata azt mutatja, hogy egy fiatal tinédzserről van szó, akit hajlított helyzetben helyeztek el – mutattak rá a kutatók a HeritageDaily online tudományos portálnak. – Az elhunytat valamikor a késő klasszikus időszakban, Krisztus után 600 és 800 között áldozták fel és temettek el, akinek az ujjára egy jáde ásványból készült gyűrűt húztak.

Hozzátették: a jáde ritka és értékes anyagnak számított a Kolumbusz előtti Mezoamerikában. Ez azt is jelenti, hogy ez a kő leginkább elit árucikk volt és anyagi értékén túlmenően nagy szimbolikus jelentőséggel is bírt.

A jáde a korabeli hitvilág szerint naphoz és a szélhez, de szimbolikusan az élethez és a halálhoz is kapcsolódott, ezért a szertartások során nagy vallási és spirituális jelentőséggel bírt.

Az El Tigre-ben végzett ásatásokat a Mexikói Kormány Kulturális Minisztériumának a régészeti zónák fejlesztésére irányuló Mayan Train Project for the Improvement of Archaeological Zones projekt részeként végezték.