Új, a dinoszauruszok korát bemutató interaktív térkép érhető el az interneten. A térképen láthatjuk, hogyan nézett ki az ősi Föld, sőt, még arra is rákereshetünk, hol helyezkedett volna el lakóhelyünk az egykori szuperkontinensen.

A Föld mai formája, ahogyan mi ismerjük, viszonylag új keletű. A napjainkban látható szárazföld és tenger - Eurázsia, Amerika, Afrika, az Antarktisz és Óceánia - hatalmas tektonikus lemezek eredménye, amelyek úgy illeszkednek egymáshoz, akár egy kirakós játék. Ezek a darabkák azonban nagyon lassan mozognak – írja az IFL Science.

A mozgás túl lassú ahhoz, hogy egy emberöltő alatt észrevegyük, de több millió év elteltével bolygónk szárazföldjei teljesen új formát vehetnek fel. Ezeket a változásokat kiválóan szemlélteti egy új interaktív honlap, amelyet a Google egykori munkatársa, Ian Webster készített lemeztektonikai adatok és a PALEOMAP projekt paleogeográfiai térképeinek segítségével.

A térkép a bolygónk 240 millió évvel ezelőtti, a Pangaea szuperkontinens korszakában készült nézetét tárja elénk, de választhatunk 750 millió évvel ezelőtti térképeket is egészen napjainkig.

Ha asztali számítógépről böngésszük a térképet, a billentyűzet bal és jobb gombját lenyomva tartva azt is megnézhetjük, hogyan törik darabjaira az ősi óriáskontinens, és veszi fel Földünk modern, mindenki által jól ismert formáját. Ezenkívül olyan opciók is rendelkezésre állnak, amelyek a földtörténet legfontosabb eseményeibe nyújtanak bepillantást, sőt, még saját lakóhelyünkre is rákereshetünk.

Az interaktív térkép erre az oldalra kattintva érhető el.