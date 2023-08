A furcsa fémek közel 40 éven át zavarba hozták a kvantumfizikusokat, nem tudták magyarázatot adni az elektromosság normál szabályain kívül működő fémekre. Most Aavishkar Patel, a new yorki Flatiron Institute's Center for Computational Quantum Physics (CCQ) munkatársa által vezetett kutatás azonosított egy mechanizmust, melye megmagyarázza a furcsa fémek jellegzetes tulajdonságait. - írja a phys.org.