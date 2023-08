Az édesvízi biológiai sokféleség helyreállítását célozza az a Nature magazinban megjelent tanulmány, amelynek létrehozásában dr. Csabai Zoltán, a PTE Természettudományi Kar kutatója is közreműködött – számolt be róla az Universitas Pécs. A publikáció mind online, mind a nagy múltú lap nyomtatott verziójában is olvasható, amely a bolygónk jövője szempontjából fontos stratégiák létrehozását sürgeti.