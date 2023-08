A közel 900 méteres nyomvonalon létrehozott, nagy részben pallósoron vezetett tanösvény témája a főváros körüli lápterületek – egyik szinte utolsóként fennmaradt – különleges élőhelyének és élővilágának bemutatása. Névadója a mocsári teknős (Emys orbicularis), amely életmódjában szorosan kötődik a láphoz, tojásait pedig a láp közvetlen környezetének homokos talaján rakja le. A lápos részeken, nádasokban és két rejtett, állandó tavacska mentén futó, de a homokpusztagyepre is kivezető tanösvényen hét fontosabb állomás található, amelyek közül négy játékos élményelekemeket is tartalmazó, részben kilátóként is funkcionáló pavilon.

A Dunakeszi Auchan Kereskedelmi Központ szomszédságában található területen létrehozott és az áruház parkolójából megközelíthető tanösvény további érdekessége, ez első olyan kereskedelmi központ hazánkban, ami a vásárlóknak ilyen jellegű természeti attrakcióval szolgál. Létrehozója a Dunakeszi Auchan Korzót üzemeltető Nhood Services Hungary Kft., amely szándékainak megfelelően külön hangsúly kapott a környezet- és természetkímélő kialakítás is.

Ennek köszönhetően a faszerkezetek kezeléséhez kizárólag vegyszer- és oldószermentes anyagokat használtak, a nyomvonal létrehozásához pedig egyetlen fát sem vágtak ki.

A tanösvény létrehozásában igazgatóságunk is közreműködött a megalapozó természetvédelmi felmérés és terv, valamint a kereteket kijelölő bemutatási koncepció elkészítésével, a kialakítás során pedig folyamatos szakfelügyelet biztosításával.

