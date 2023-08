A kullancsokat a gazdaszervezeteik körül természetes módon kialakuló sztatikus elektromos tér a testméretük többszörösét kitevő távolságokon is átsegíti, így ugrás nélkül is hozzánk tudnak tapadni – fedezték fel a Bristoli Egyetem kutatói. Ez a mechanizmus nagyban megnöveli a paraziták gazdára találásának esélyét, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy a kullancsok olyan gazdaszervezetre kapaszkodjanak rá, amely kívül esik apró lábaik hatótávolságán. A Current Biology szakfolyóiratban publikált közlemény elsőként szolgáltat példát olyan jelenségre, ahol a sztatikus elektromosság segíti elő a fizikai kapcsolódást két állat között.

Mint köztudomású, a kullancsok egy sor undok betegséget terjesztenek, amelyek számos ember és állat életét megkeserítik, sőt, akár halált is okozhatnak. Ezért óriási társadalmi és gazdasági hasznot ígér minden olyan felfedezés, amelynek segítségével megakadályozhatjuk a kullancsoknak az emberekhez, illetve társ- és haszonállataikhoz való kapcsolódását.

Kullancsok és elektromosság

„Azt korábban is tudtuk, hogy sok állat és az ember is jelentős elektrosztatikus töltést halmoz fel maga körül – magyarázza Sam England, a Bristoli Egyetem Biológiai Tudományok tanszékének munkatársa és a cikk vezető szerzője. – Ez nyilvánvalóvá válik, amikor például a trambulinban ugrálás után jól megrázzuk egymást, vagy egy lufit dörgölünk a hajunkhoz és ezzel az égnek állítjuk. A természetes közegükben élő állatok éppen így feltöltődnek elektrosztatikusan, amikor a környezetükben lévő tárgyakhoz és élőlényekhez – fűszálakhoz, homokhoz vagy a többi állathoz – dörgölőznek. Az így felgyülemlő töltés meglepően nagy: komoly, több száz, akár több ezer voltos feszültséget is kelthet, ami több, mint ami otthon a konnektorból kijön. És ami lényeges: a sztatikus töltések erőt fejtenek ki más sztatikus töltésekre, ami a töltések polaritásától függően vonzás vagy taszítás is lehet. Kíváncsiak lettünk tehát, vajon az emlősök, madarak és hüllők által természetesen felhalmozott sztatikus töltés elegendő lehet-e ahhoz, hogy egy nagyobbacska légrésen keresztül is odavonzza a gazdaállatokhoz a kullancsaikat, ami hozzásegítené a parazitákat a táplálékot adó gazdaszervezetek megtalálásához."

A csoport először sztatikusan feltöltött nyúlszőrt és egyéb anyagokat közelített a kullancsokhoz, hogy megfigyelje, vajon odavonzódnak-e az élősködők a töltött felszínekhez. Azt tapasztalták, hogy a kullancsok a töltés vonzásában gond nélkül több milliméternyi, vagy akár centiméternyi távolságot átrepülnek a levegőben, ami emberi léptékre fordítva olyan, mintha mi néhány emeletnyit ugranánk. „Az állatok felszínén átlagosan hordozott töltésre vonatkozó korábbi mérési adataink alapján megpróbáltuk matematikai eszközökkel megjósolni annak az elektromos mezőnek az erősségét, amely a töltött állat és a fűszálon üldögélve gazdára várakozó kullancs között ébred – folytatta England. – Ezt követően a kullancsokat egy elektród alá helyeztük úgy, hogy az elektród és a kullancs között rést hagytunk, és addig emeltük a feszültséget, amíg a kullancsok oda nem vonzódtak az elektródhoz. Az ehhez minimálisan szükséges elektromos térerő abban a nagyságrendben mozgott, ami a matematikai számításaink szerint a töltött állat és a füvön kapaszkodó kullancs között fellép, ezért valószínűnek látszik, hogy a kullancsokat a természetben is odavonzza a sztatikus elektromosság a gazdáikhoz."

Más parazitafajok is ezt a trükköt használhatják

Az eredményeknek több lehetséges folyománya és alkalmazása is elképzelhető. Először is, a jelenség feltehetőleg más parazitafajokat – atkákat, bolhákat, tetveket – is érinthet, amelyeknek kívülről kell gazdájukkal érintkezniük, hogy belekapaszkodhassanak. Ha ez így van, akkor a tudósok univerzális mechanizmusra akadtak, amely elősegíti az állatok közötti fizikai kontaktus felvételét és fenntartását. Ám a puszta tudományos érdekességen túl a felfedezés utat nyit olyan új technológiák kifejlesztése felé, amelyek – például antisztatikus spray-k alkalmazásával – csökkentik az embereket, valamint társ- és haszonállataikat érő kullancscsípések számát.

Felfedeztük, hogy a kullancsok a gazdaállatuk körül természetesen kiépülő sztatikus elektromosságot kihasználva a testméretük többszörösére rúgó légrésen keresztül is át tudnak ugrani – foglalta össze England. – Ez megkönnyíti számukra, hogy megtalálják táplálékforrásul szolgáló gazdaállatukat, és ráakaszkodjanak. Mindeddig fogalmunk sem volt arról, hogy bármely állat ilyen módon hasznosíthatná a sztatikus elektromosságot, most viszont mindenki bátran kezdhet fantáziálni arról, vajon hány ehhez hasonló láthatatlan erő segíti az állatokat és a növényeket mindennapi létfunkcióikban."

A kutatók a továbbiakban azt tervezik megvizsgálni, hogy a kullancsok előre megérzik-e a leendő gazdaállatuk elektrosztatikus töltését, amint az közelít hozzájuk.