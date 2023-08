A Körös-Maros Nemzeti Park területein nagyon sokféle gyomfajjal találkozhatunk. Egy részük azonban a folyamatos irtás miatt ritkulóban van, ilyen például a nyári hérics és az orvosi füstike is. - írja a Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság honlapján.

Mióta az emberiség földműveléssel foglalkozik, folyamatos harcot vív a kultúrnövényeket károsító növények ellen. A gyomirtási technikák fejlődésével több gyomként számon tartott növényfaj megritkult, sőt egyik-másik faj el is tűnt a magyar flórából. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni Ubrizsy Gábor nevét, aki botanikusként behatóan foglalkozott a gyomokkal és az ellenük való védekezéssel. Ahogyan 1971-ben írta: arra törekszünk, hogy teljesen gyommentes táblákat teremtsünk, holott a cél nem ez lenne, hanem a gyomok olyan mértékű visszaszorítása, melyek érdemben nem befolyásolják a terméseredményeket.

A megritkult gyomfajok közül most kettőt mutatunk be: a nyári héricset és az orvosi füstikét. A május-júniusban virágzó nyári hérics mérgező, egyéves növény és nagyon megritkult, hasonlóan rokonához, a még nála is kevesebb helyen található lángszínű héricshez. Magvai sokáig életképesek és extenzíven művelt, kisebb parcellákon még találhatóak állományai.

A nagyon dekoratív héricsnél sokkal gyakoribb az orvosi füstike, de ez a faj is ritkulóban van. Nemcsak szántóföldeken, hanem utak mellett, bolygatott gyepeken is találkozhatunk vele. Gyógyhatása régóta ismert, az állatgyógyászatban rühösség ellen használták, a humán orvoslásban gyulladásgátló, emésztést javító anyagokat vonnak ki belőle. Házilag ne próbálkozzunk gyógyászati felhasználásával, mert súlyos mérgezést okozhat!

Mindkét faj fennmaradása szempontjából nagyon fontosak azok az agrár-környezetvédelmi pályázatok, amelyek gyomirtószertől mentes táblaszegélyek fenntartását preferálják.

(Forrás: Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság: https://www.kmnp.hu/)