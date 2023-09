Több mint 10 000 éve foglalkozunk építkezéssel, és fantasztikus tudású mérnökemberek segítségével elképesztő komplexumokat húztunk fel szerte a világban. Sajnos azonban a legprecízebb tervezésbe is becsúszhat kisebb-nagyobb, vagy egyenesen végzetes hiba, így a világ minden részéről érkeznek időnként hírek építkezési szerencsétlenségekről (csak ezen a nyáron: Indiában, a Gangesz fölött épülő négysávos híd másodjára esett össze, júliusban New Yorkban egy daru kapott lángra, majd csapódott bele egy épületbe, nemrégiben pedig szintén indiai építkezésen dőlt össze egy daru, tíz életet követelve). Egy dokumentumsorozat Hatalmas mérnöki hibák címmel – itthon a Viasat Explore csatorna vetíti szeptember 7-étől csütörtökönként 21 órától, és már az előzetese is igen látványos – az ilyen építkezési tragédiákat vizsgálja, tervezők, szemtanúk és szakértők bevonásával, és többek között egy egészen közeli építmény, a bécsi Reichsbrücke 1976-os összeomlását is bemutatja.