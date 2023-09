Jelenleg csak egyetlen létformát ismerünk az univerzumban, a földi életet. Noha a világegyetem hatalmas mérete és a matematikai valószínűség egyaránt azt sugallja, hogy más létformák is létezhetnek az univerzumban, erre azonban mindeddig nem sikerült konkrét bizonyítékot találni. A tudomány ismeretei szerint az élet mintegy 3,6 milliárd éve jelent meg a Földön. Arra többféle magyarázat is létezik, hogy egy alapvetően szervetlen anyagokból álló világban hogyan jöhettek létre azok a bonyolult kémiai építőkövek, amelyek nélkül az élet sem alakulhatott volna ki a Földön. A Kepler űrtávcsővel gyűjtött adatok alapján most egy új és merész elmélettel igyekeznek megválaszolni azt a nagy kérdést, hogy hogyan jöhetett létre a földi élet, amelynek hosszú evolúciója végén maga az ember is megjelent.