Miért óriási baj a tűzhangyák európai megjelenése?

A vörös tűzhangya (Solenopsis invicta) elképesztő, dollármilliárdokban mérhető gazdasági károkat tud okozni, nem véletlen tehát a kutatók és a döntéshozók félelme az ízeltlábútól.

Ha az anyagi kártétel nem lenne elég probléma, a vörös tűzhangya mérget is termel, és bár csípése ritkán halálos, nagy kellemetlenségeket tud okozni. A kolóniában élő hangyák létszáma a félmillió egyedet is meghaladhatja, és képesek a jóval termetesebb zsákmányt is leteríteni. Nem csak az állatvilágban, de a növényekben is óriási károkat okozhatnak, mindent letarolnak, veszélyeztetve az európai ökoszisztémát. Példának okáért Ausztráliában már több problémát okoznak, mint a behurcolt macskák, rókák, nyulak, vadkutyák, tevék és varangyok együttvéve.

A S. invicta az egyik legrosszabb invazív faj. Riasztóan gyorsan képes terjedni. Meglepett minket az olaszországi megjelenése, de számítottunk rá, hogy egyszer eljön ez a nap" - mondja Mattia Menchetti evolúcióbiológus, a spanyolországi Evolúcióbiológiai Intézet kutatója.

A tűzhangyák tutajokkal kelnek át a folyókon, tavakon

A tűzhangyák olyanok, akár az invazív gyomok, mivel a legkönnyebben az ember által már megzavart területeken terjednek. Hasonlóan az emberhez, a tűzhangyák is képesek átformálni a bolygó arculatát, ami drámai következményekkel járhat.

A tudósok már évek óta figyelmeztetnek arra, hogy a tűzhangyák globális elterjedése gyakorlatilag elkerülhetetlen. Az elmúlt évszázadban a faj már eljutott Mexikóba, az Egyesült Államok déli részére, Kínába, Tajvanra, Ausztráliába, a Karib-térségbe, Japánba és a Fülöp-szigetekre.

Az eddigi történelmi feljegyzéseket átböngészve nagyon úgy tűnik, hogy az invázió az USA déli részéről indult, és a tűzhangyák fő terjesztője a globális kereskedelem volt; főleg rakományok között, növények, cserjék földjeiben bújtak meg, így jutottak el kis híján a világ minden részére.

Ha a vörös tűzhangyák elérik a kikötőket, onnan rövid idő alatt képesek kilométerekre eljutni, és nem jelentenek akadályt számukra a tavak, folyók sem; egymásba kapaszkodva tutajokat alkotnak, így kelnek át a természetes vizeken. Még a föld alatt is képesek közlekedni.

Évek óta titokzatos rovarcsípésektől szenvedtek a szicíliaiak

Menchetti és kollégái aggodalommal vizsgálták azokat a fotókat, amelyek a Szicíliában megjelent vörös tűzhangyákról készültek. Rövidesen a helyszínre utaztak, ahol viszonylag kis földterületen 88 hangyafészket azonosítottak. Ezekben a kolóniákban sok ezer dolgozó élt.

Egyelőre még a kutatók sem tudják, hogyan jutottak el a hangyák Szicíliára, ugyanis a szigeten az utóbbi időben nem voltak erdőtelepítési programok. A forrás nagy valószínűséggel a fészkek helyétől 13 kilométerre északra fekvő Augusta kikötő lehet.

Az is könnyen elképzelhető, hogy a tűzhangyák már távolabb eső európai területeket is elértek. A helyiek már 2019 óta számolnak be titokzatos rovarcsípésekről, így a tűzhangyák akár évek óta jelen lehetnek a sziget környékén.

Magyarország is veszélyeztetett

Az olaszországi tűzhangyák genomját összehasonlították a világ más részein élő hangyákéval, az eredmények alapján a Szicíliában azonosított példányok az Egyesült Államokból, Kínából vagy Tajvanról érkeztek az olasz kikötőbe, mielőtt elterjedtek volna a szárazföld belsejében.

A kutatók becslése szerint az európai szárazföld mintegy 7 százaléka rendelkezik megfelelő éghajlattal a betolakodók számára, beleértve Európa városi területeinek felét.

Ez azért különösen aggasztó, mert sok városnak, köztük Londonnak, Amszterdamnak és Rómának nagy tengeri kikötői vannak, ami lehetővé teheti a hangyák gyors elterjedését több országban és kontinensen" - mondja Roger Vila biológus, aki szintén az Evolúcióbiológiai Intézet munkatársa.

A tanulmányhoz mellékelt térkép alapján a vörös tűzhangyák Magyarországon is megvethetik a lábukat, hazánk 2050-re enyhén fertőzött területté válhat.

Ölni kell őket, ahogy lehet!

Menchetti, Vila és kollégái most azt tervezik, hogy Szicíliában annyi tűzhangyafészket irtanak ki, amennyit csak lehet. Nem tudni, hogy meddig képesek akadályozni a faj további terjedését.

A vörös tűzhangyák jelentette fenyegetésről bővebben a Current Biology tudományos folyóiratban lehet olvasni.