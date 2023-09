Egy közelmúltban publikált, új tanulmányban a régészek arra jutottak, hogy a Mekkába vezető úton most felfedezett tárgyakat egyfajta mágikus rituálékban használhatták, hogy „elűzzék a gonosz szellemet".

A Journal of Material Culture in the Muslim World tudományos szaklapban publikált tanulmány szerint az 1990-es évek végén végzett ásatások különös lelet-együtteseket tártak fel Izrael Eilat régiójában. A szakemberek ott tették a felfedezést, ahol a Kairóból induló zarándokút (arabul Darb al-Hajj) áthaladt a Sínai-félszigeten, és Eilat térségében Akaba városáig, majd az Arab-félszigetre vezetett.

A régészek kis köveket tartalmazó agyaggömb csörgők töredékeinek tucatjait találták itt, illetve miniatűr fogadalmi tömjénoltárokat, színes kvarckavicsokat és egy kis női figurát.Itamar Taxel, az Izraeli Régiségügyi Hatóság munkatársa, Dr. Uzi Avner, a Holt-tenger-Arava Tudományos Központ munkatársa és Dr. Nitzan Amitai-Preiss, a Jeruzsálemi Héber Egyetem munkatársa szerint a tárgyakat mágikus rituálékban használhatták, hogy hitük szerint betegségeket gyógyítsanak és elűzzék velük a gonosz szemet.

Ez a felfedezés megmutatja, hogy a korai oszmán korszakban az emberek a hivatalos vallásba vetett formális hit mellett a népi varázslókkal is konzultáltak – mondta Taxel, Avner és Amitai-Preiss a HeritageDaily online tudományos portálnak.

Ezt az elméletet alátámasztják az ókori irodalmi források, amelyek arra utalnak, hogy a társadalom különböző rétegeiben élő emberek körében igény mutatkozott a mágikus rituálékra. Az ilyen rítusokat a hivatalos vallási szertartások mellett naponta végezték – a muszlim világban is –, és ez alól

valószínűleg a Mekka és Medina szent városaiba tartó zarándokok sem voltak kivételek.

A tárgyakhoz használt agyagszövet elemzése kimutatta, hogy a tárgyak Egyiptomból származnak.

Ez az első alkalom, hogy ilyen nagyszámú rituális tárgyegyüttest találtunk, és még inkább egyedülálló, hogy egy ideiglenes helyszínen és nem egy állandó településen – magyarázták a tudósok.

Hozzátették: az Eilat-hegységben több, a zarándokokat kiszolgáló táborhelyet és építményt is feltártak már, és úgy tűnik, hogy ezek az építmények elsősorban a mameluk és az oszmán korszakban, tehát a Krisztus utáni 13-14. századtól kezdve működtek.