Egy ősi kő műemlék ásatása közben régészek több ezer éves állati csontokat és legalább 9 egyénhez tartozó emberi maradványokat fedeztek fel Szaúd-Arábiában. A régészek felfedezésükről szóló dolgozatukat augusztusban a Proceedings of the Seminar for Arabian Studies magazinban publikálták. - írja a Live Science magazin.