Az emberi test diverz alakú és méretű sejtek trillióinak komplex közösségéből áll, melyek mind együtt működnek, hogy az ember életben maradjon. A legkisebb sejtek, mint a vérlemezkék és vörösvérsejtek, eltörpülnek a masszív izomsejtek mellett. Amikor méretekről van szó, olyan mintha egy cickányt egy kék bálnához hasonlítanánk. Most a kutatók, Ian Hatton, a montreali McGill Egyetem munkatársa és kollégái adatokat gyűjtöttek a testben lévő összes jelentős sejtfajtáról és egy hasonló matematikai mintázatot fedeztek fe ezekben a sejt kapcsolatokban. A kutatók felfedezésükről a Proceedings of the National Academy of Sciences magazinban számoltak be szeptember 18-án. - írja a Science Magazin honlapján.