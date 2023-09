A tetemek aránya magas szintű elhullásra utal

Angola, Botswana, Namíbia, Zambia és Zimbabwe együttesen ad otthont a világ afrikai elefántjai felének. A most közzétett felmérés szerint a 228 ezer elefánt 10,5 százaléka hullott el az elmúlt egy hónapban a hőség miatt.A vizsgálat a Kavango-Zambezi határon átnyúló természetvédelmi területre terjed ki, amely a világ egyik legnagyobb vadvédelmi rezervátuma, és az öt állam határain belül 520 ezer négyzetkilométert foglal magában.

A tetemek aránya magas szintű elhullásra utal, ami további vizsgálatot igényel, mivel potenciális figyelmeztető jel az elefántpopuláció egészségére és stabilitására nézve – áll a jelentésben, amit a The Guardian online portál idéz. – Az elefántpopuláció Zimbabwéban azonban egészen a közelmúltig növekedő tendenciát mutatott.

Mindez komoly nyomást gyakorol a biológiai sokféleségre, és összetűzésekhez vezet a helyi lakossággal, mivel az állatok víz után kutatva behatolnak az emberi élőhelyekre. Idén eddig 60 zimbabwei embert öltek meg elefántok.

Az elefántok nem ismernek határokat - víz és élelem után kutatva mozognak – mondta Tinashe Farawo, a Zimbabwei Parkok és Vadvédelmi Hatóság (Zimparks) szóvivője. – Már érvénybe léptek enyhítő intézkedéseink, de vannak olyan dolgok, amelyek túlmutatnak rajtunk, mint például a csapadék hiánya.

Hozzátette: most inkább a fúrt kutakból származó mesterséges vízre támaszkodnak, amik azonban egy költséges folyamat. Kiemelte azt is, hogy nem csak az elefántok, hanem a bivalyok és „a Hwange Nemzeti Parkban található összes állatfaj" is nagy számban távoztak.

Több száz elefánt vándorolt el

Zimbabwében a becslések szerint mintegy 100 ezer elefánt él és a hatóságok túlszaporodásról számoltak be az olyan régiókban, mint például Hwange, amely több mint 14 600 négyzetkilométeres terület, és körülbelül 50 ezer elefántnak ad otthont.

Nem tudom számszerűsíteni, hogy hány elefánt vándorolt el, akár több százról, vagy több ezerről is szó lehet, de bizonyára sok állatról beszélünk – beszélt Farawo az augusztusban kezdődött vándorlásról.

A Hwange túlnépesedésének enyhítése érdekében a hatóságok tavaly az elefántok más területekre, például a délkelet-zimbabwei Gonarezhou-ba, a mozambiki határ közelébe történő elszállítását tervezték. Farawo azonban azt mondta, hogy a források hiánya miatt a tervet leállították. Ma már szó sincs az állatok áttelepítéséről.

Eközben Zimbabwe lobbizik a veszélyeztetett fajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény mellett, hogy ideiglenesen oldják fel az elefántcsont értékesítésére vonatkozó tilalmat, amely szerintük folyamatosan növekszik. Azzal érvelnek, hogy az egyszeri eladásból származó bevételt a természetvédelmi erőfeszítések fokozására lehetne fordítani.