Nőtt az orvvadászok által elejtett fekete orrszarvúak száma

A 20. században Afrikában és Ázsiában körülbelül 500 ezer orrszarvú élt, ám a populációik azóta javarészt elpusztultak. Tavaly egyes területeken a helyreállás jelei mutatkoztak, bár két faj – a jávai és a szumátrai orrszarvú – továbbra is közel áll a kihaláshoz.

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) afrikai orrszarvúakkal foglalkozó szakcsoportja által közzétett adatok szerint a globális orrszarvúpopuláció tavaly év végére mintegy 27 ezerre nőtt, a déli fehér orrszarvúak száma pedig 2012 óta először emelkedett, a 2021 végi 15 942-ről 16 803-ra; a világ orrszarvúállományát 2021-ben 26 272 egyedre becsülték.

A Kelet- és Dél-Afrikában őshonos fekete orrszarvúak száma a szarvukért folytatott orvvadászat miatt erősen megfogyatkozott, de tavaly közel 5 százalékkal nőtt, és a 2021 végi 6195-ről 2022 végére 6487-re emelkedett. Ez a növekedés annak ellenére történt, hogy nőtt az orvvadászok által elejtett fekete orrszarvúak száma, és a természetvédők segítettek olyan, új populációkat létrehozni, amelyek mérete egyre gyarapodik.

Ezzel a jó hírrel egy évtized óta először fellélegezhetünk – mondta Dr. Michael Knight, az IUCN orrszarvúcsoportjának elnöke a The Guardian online lapnak. – Elengedhetetlen, hogy tovább szilárdítsuk ezt a pozitív fejleményt és építsünk rá, hogy ne veszítsük el az éberségünket.

Kritikus az orrszarvúak helyzete

A jávai és a szumátrai orrszarvú eközben továbbra is kritikusan veszélyeztetett helyzetben van, az egyedszámuk folyamatosan csökken és valószínűleg kihalófélbe került.

Hivatalosan körülbelül 80 szumátrai orrszarvú maradt a világon, de a szakértők szerint ez akár 34 is lehet, amelyek gyakran kis erdőrészletekben élnek, ahol szinte lehetetlen, hogy egymásra találjanak és szaporodjanak.

Tavaly márciusban több vetélés után fogságban egy nőstény született Indonéziában.

Afrikában 2022-ben 551 orrszarvút öltek meg, ami a 2021-es 501 és a 2020-as 503 állathoz képest emelkedést jelent. Bár ezek a számok továbbra is aggasztóak, jelentős csökkenést jelentenek a válság csúcspontjához képest: 2015-ben összesen 1349 afrikai orrszarvút vadásztak le, ami évről-évre exponenciálisan növekedett.

Megnyugvással látjuk, hogy az együttműködésen alapuló természetvédelmi intézkedésekbe történő hosszú távú befektetések eredményeként megnőtt a fehér, fekete és jávai orrszarvúak száma – mutatott rá Dr. Jo Shaw, a Save the Rhino International vezérigazgatója. – A hasonló beavatkozásokat fokozni kell, hogy továbbra is kezelni tudjuk a jávai és szumátrai orrszarvúak kritikus helyzetét.

Hozzátette: továbbra is szilárdan elkötelezettek mind az öt orrszarvúfaj jövője iránt.

Indiában és Nepálban stabil a jávai orrszarvú populáció, amely mintegy 4000 egyedet számlál, de a természetvédők továbbra is aggódnak az orvvadászat és az élőhelyek csökkenése miatt. A jávai orrszarvúak populációja körülbelül 76 egyedet jelent, mindannyian az indonéziai Ujung Kulon nemzeti parkban élnek, de a területen illegális tevékenységre utaló jeleket észleltek.