Évekig is eltarthat, míg a krónikus fáradtság szindrómával élők hivatalos diagnózist kapnak, és ők a „kivételezettek" közé tartoznak. Szakértők szerint az emberek akár 91 százaléka is diagnózis nélkül marad, így orvosi támogatás nélkül él egy olyan állapot miatt, amely megfosztja őt az energiájától, az intelligencia kiaknázásától a gondtalan élettől. Most ezek a statisztikák most javulhatnak, ha az újonnan kifejlesztett diagnosztikai teszt kiállja a próbát.