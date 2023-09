Miközben Egyiptom Földközi-tengeri partjainál egy csatornát kutattak, víz alatti régészek Amun istenhez és Afrodité istennőhöz kapcsolódó ősi kincsekkel teli elsüllyedt templomot és szentélyt fedeztek fel. A templom, mely részben egy kataklizmatikus esemény során omlott össze a Kr.e. a 2. század közepén, eredetileg Amun isten számára épült; ez olyan fontos volt, hogy a fáraók a templomba mentek, hogy az ősi egyiptomi panteon legfelsőbb istenétől megkapják univerzális királyi rangjukat.

A mára elhagyott épület egykor Thonis-Heracleion ősi kikötővárosának része volt az Aboukir-öbölben. A korábbi város, mely most víz alatt van és körülbelül 7 kilométerre van a mai partvidéktől, akkor pusztult el, amikor egy jelentős földrengés és árapály hullámok miatt cseppfolyóssá vált és a nNílus deltájába süllyedt.

A templom kutatása közben a régészek feltártak sok kincset és titkot, köztük ezüst rituális eszközöket, arany ékszereket és alabástrom tartályokat, melyekben egykor parfümöket vagy zsíros kenőcsöket tartottak.

A lelőhelyen a búvárok találtak Kr.e. 5. századból származó földalatti struktúrákat is, melyeket jó állapotban lévő oszlopok és gerendák támasztottak alá. A templomtól keletre a régészek találtak egy Afroditének szentelt görög szentélyt. Ez is számos műalkotást tartalmazott, köztük importált bronz és kerámia tárgyakat. Ez azt mutatja, hogy a görögöknek, akiknek megengedték, hogy kereskedjenek és letelepedjenek a városban a Saïte dinasztia fáraóinak ideje alatt (Kre. 688- Kre.525), voltak szentélyeik a saját isteneik számára.

A szentély görög fegyverek rejtekhelyét is tartalmazta, amely azt mutathatja, hogy egy időben görög zsoldosok voltak a régióban, hogy megvédjék a királyságot attól, hogy a Nílus legnyugatibb torkolatánál le lehessen belépi az országba.

