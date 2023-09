Az évente átadásra kerülő Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat ezidáig 38 orvos vehette át. Idén újabb 9 orvossal bővül majd a rangos névsor. A díjat 2017-ben a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány hozta létre azzal a céllal, hogy az orvosok olyan elismerésben részesülhessenek, mely munkásságuk szempontjából jelentős értékkel bír. Az Alapítvány elsődleges célja, hogy az orvosok sokszor embert és lelket próbáló munkájára felhívja a figyelmet, megteremtse a társadalmi elismerés lehetőségét, ahol maguk a páciensek is kifejezhetik köszönetüket.

A Díjról, a jelölés és a szavazás menetéről bővebben a www.szentgyorgyialbertorvosidij.hu weboldalon tájékozódhat.

A professzor Nobel díjának 80. évfordulóján a szegedi orvospár, dr. Kardos Mária és dr. Jójárt Ferenc Szent-Györgyi özvegyével karöltve közösen hívták életre a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat, amely az eltelt 6 év alatt az egyik legrangosabb elismerés lett.

Azt hiszem, senki sem ismerte igazán Albertet. Nagyon összetett személyiség volt. Zseni, szervező, építő, gondolkodó, nagyon mély ember. Csendes, udvarias, befelé tekintő, elemző volt akkor is, amikor kettesben voltunk. Mindig azon gondolkodott, amin dolgozott, az agya folyamatosan járt. Mindent elemzett, sosem cselekedett meggondolatlanul.

– emlékezik vissza a professzorra, Marcia Szent-Györgyi.

A magyar Nobel-díjas az élet biokémiai rejtélyeit vizsgálta, aminek a célja a kóros folyamatok megelőzése volt.

Ő az első és – ezidáig – egyetlen magyar, aki a világ legnagyobb tudományos elismerését hazai kutatásainak nyomán kapta.

A díj alapítói is ezt a filozófiát követik. A hagyományteremtő szándékkal létrehozott díj szeptember 16-án, a neves tudós születésnapján újraindul, így ismét bárki jelölheti majd orvosát. A díj különlegességét mutatja, hogy az előjelölésre maguk a páciensek nevezik az orvost. Ez a szemlélet olyan dimenzióba emeli az orvos-beteg közötti kapcsolatot, amelyben a páciensnek lehetősége van kifejezni köszönetét az őt segítő, gyógyító orvos felé.

A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj több üzenetet is közvetít. Inspirálni, lelkesíteni szándékozunk az orvoskollégákat, hogy folytassák, amit tesznek, amit képviselnek és egyben elismerés, hogy a hivatásukat magas szinten folytatják, amiért a betegeik is hálásak. A Szent-Györgyi nevével fémjelzett Díjjal népszerűsíteni szeretnénk a Professzor életútját, a hivatás és a sport szeretetét, azt, hogy érdemes kíváncsian és figyelemmel fordulni a természet felé. A fiatalokkal való törődésre, az értékek átadására is szeretnénk a figyelmet felhívni. Legendás tudósunk életében fentiek mind megvalósultak.

Öröm számunkra, hogy a Díj létrehozásával célunkat megvalósulni látjuk, a figyelmet az egészségügy elismerésre méltó munkája felé tudtuk fordítani. Látjuk, hogy más cégek is inspirálódtak a mi munkánkból, és követik a példánkat abban, hogy orvosaink munkájának elismerésére szolgáló díjakat hoznak létre. Arra nagyon büszkék vagyunk, hogy a Szent-Györgyi Albert Díjra maguk a páciensek jelölhetik saját történetükkel az orvosaikat, így a társadalmi kommunikáció meg tud valósulni. Különdíjunkat és Életmű Díjunkat a szakmán belül rendkívül magas elismerésnek élik meg a díjazott kollégák." – mondta dr. Kardos Mária, a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány szóvivője.

A kommunikációban minden évben kiemelnek egy témát. Idén az egészségnevelés fontosságára hívják fel kiemelten a figyelmet, melyben kulcsfontosságú szerepe van az orvosoknak.

Az egyén és a társadalom egészének egészsége szempontjából is rendkívül fontos, hogy az ember minél nagyobb boldogságban, azaz testi-lelki egészségben éljen. A jó szokások, az egészséges életmód, tudatosság kialakításával segítjük aktivitásunk, egészségünk megtartását, a betegségek, a kiszolgáltatottság megelőzését, a betegségekből való minél gyorsabb kilábalást, a krónikus betegségek állapotaiban a lehető legoptimálisabb állapot fenntartását, illetve a javulást. – hívja fel a figyelmet a díj alapítója, az egészséges élet fontosságára.

Az Alapítvány úgy tiszteleg a C-vitamin felfedezőjének önzetlen humanitása és példás életútja előtt, hogy a díjat még e krízisekkel terhelt világunk nehézségei ellenére is megszervezi. A díj alapítóinak nem titkolt szándéka, hogy az elismeréssel az orvosok és az őket segítő egészségügyi személyzet munkájára irányítsa a figyelmet akkor is, amikor nincs kritikus fázisban a világ egészségügyi státusza. Meg kell említeni, hogy a nagy világjárvány most kevésbé fenyegető, vannak más trendek, mint például a túlsúly, ami világszerte jelentős „járvány" és nagyon megnövekedett egészségügyi kockázatot jelent.

Dr. Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma vezérigazgató tulajdonosa rendkívül fontosnak tartja, hogy a Professzor munkássága és példaértékű gondolkodásmódja közismert legyen. Inspirálni szeretnénk ezzel a szakmát és a lakosságot is, akik a díjon keresztül minden évben köszönetet mondhatnak az áldozatos munkáért.

„Szent-Györgyi Albert neve és munkássága az évek során magasztossá vált, hiszen az orvosi Nobel-díjjal határokat nem ismerve olyan magasra tette a mércét, amiről egészen addig senki sem álmodhatott Magyarországon. A Goodwill Pharma Nyrt. Szent-Györgyi Albert munkásságának és nevének őrzője és ápolója. Gondolkodásmódját mi is képviseljük. Ma már tőzsdén jegyzett vállalatként példaértékű számunkra elszántsága, szenvedélye és egész munkássága. A Szent-Györgyi vitamincsalád létrehozása mellett minden alkalmat megragadunk, hogy a Professzor emlékét öregbítsük, és segítsük, hogy a világon minél többen ismerjék történetét. Ennek a célnak megvalósulásáért hoztuk létre a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat is, amelyet minden évben munkájuk elismeréseként olyan orvosoknak szeretnénk adományozni, akiket a szakmai zsűri és a páciensek is érdemesnek tartanak arra.„– mondta.

