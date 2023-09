Ha a korábbi tanulmányok alapján a tudósok bármiféle következtetésként levontak az az, hogy a legtöbben nem a megfelelő módon használjuk a fogselymet. Egyeseknél a nehézségek érzékszervi problémákból adódhatnak. A rossz technika következetesen ínyvérzést is okozhat, ami elveheti a kedvünket a fogselymezéstől.

Ez a szervezetünk válasza

A helytelen fogselyem használata komolyan károsíthatja az ínyünket, ami teljesen ellentétes azzal, amit a fogselyemmel el akarunk érni: a jobb szájhigiéniát.

Néha azt látjuk, hogy a páciensek a helytelen fogselyemtechnikával traumatizálják az ínyvonalat, ami a fogínyt elvágva komoly hasadékokat hozhat létre, és ínysorvadáshoz vezethet – mondta Irina Dragan, a Tufts Egyetem parodontológusa a ScienceAlert online tudományos portálnak.

Tufts Egyetem parodontológusa, David Basali vezetésével Dragan és több kollégája a fogselyem használatát tesztelte, hogy megtalálják a gyulladást jelző ínyvérzés csökkentésének módját. Ahogy rámutattak, a fogselyem célja, hogy segítsen megszakítani a biofilmet, amelyet a szájüregi mikrobák a saját maguk védelmére hoznak létre. Mint oly sok felület a testünkön belül (és kívül), a szánkban is vannak jó és rossz baktériumok, amelyek a fogainkon rögzülnek, ahol könnyen hozzáférnek a véráramunkhoz. A szervezetünk válasza erre az „invázióra" máshol, többek között a szívünkben és az agyunkban is problémás gyulladásokhoz vezethet, sőt, olyan betegségekkel is összefüggésbe hozták, mint a rák és a cukorbetegség.

A horizontális vertikális fogselyemtechnikát javasolják

A kutatók több klinikai vizsgálat során világos fogselyemhasználati utasításokat adtak az önkéntesek egy csoportjának, míg a kontrollcsoportnak lehetővé tették, hogy a szokásos módon használják a fogselymet.

A 36 résztvevőt – akik mindannyian a fogágybetegség korai jeleit mutatták – a nyolchetes vizsgálati időszak alatt négyszer értékelték. Ez idő alatt

a kísérleti csoport 88 százaléka sajátította el a fogselyem használatát, 70 százalékkal csökkent az ínyvérzésük, míg a kontrollcsoportban csak 30 százalékos csökkenést tapasztaltak.

A Journal of Dental Hygiene című folyóiratban publikált tanulmány szerint normális, hogy az íny vérzik, amikor egy idő után visszatérünk a fogselyem használatához, ám ennek fokozatosan javulnia kell, ha helyesen használjuk azt, amint azt a kísérleti csoport is bizonyította.

A tesztcsoportnak az adaptált horizontális vertikális fogselyemtechnikát (vagy AHVFT) írták elő, az alábbiak szerint:

Vágjon le körülbelül 32 centiméter fogselymet. Tenyérrel egymás felé fordítva tekerje mindkét végét mindkét kéz gyűrűsujja (negyedik ujja) köré. A két kéz között még körülbelül 12 centiméter fogselyemnek kell maradnia. Hajtsa a kezét a felfüggesztett fogselyem felé, úgy, hogy a tenyerek most lefelé nézzenek, és vegye fel a fogselymet mindkét kéz hüvelyk- és mutatóujja közé. Óvatosan helyezze a fogselymet két fog közé, a hüvelyk- és mutatóujj segítségével irányítsa a fogselymet, de ne vágjon bele az ínybe. Nyomja a fogselymet az egyik fog oldalához, majd fűrészelő mozdulatokkal mozgassa előre-hátra, miközben felfelé és lefelé is nyomást gyakorol, „mintha törölközővel törölgetné a hátát". Ismételje meg ezt a technikát az összes fogán.

Ez az első olyan tanulmány, amely azt bizonyítja, hogy ha valaki egy bizonyos technikával használja a fogselymet, akkor kevesebb ínygyulladással jár, mint ha valaki csak azt teszi, amit általában szokott.