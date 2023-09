Az individuális innovációt az intelligencia egyik jelének tekintik a fajokon belül, és az egyik faj az elefántok, mely régóta érdekli a kutatókat kifinomult problémamegoldó képességük miatt. Egy újonnan az Animal Behaviour magazinban publikált tanulmány kidolgozott egy 6 hónapos tanulmányt, ami dokumentálta az indivuduális vad ázsiai elefántok képességét, hogy rejtvények megoldásával hozzájutnak az élelemhez. - írja a New Yorki Városi Egyetem honlapján.

Ez az első kutatás, ami bebizonyítja, hogy az individuális vad elefántoknak különböző problémamegoldó hajlandóságuk és képességük van, hogy megszerezzék az élelmet. Ez fontos tudás, mert az, hogy az állatok hogy gondolkodnak és újítanak, hatással lehet a túlélőképességükre az emberi jelenlét miatti gyorsan változó környezetben.

A tanulmányt a Thaiföldön, Kanchanaburiban, a Salakpra Természetvédelmi Területen végezték: mozgás-aktivált kamerákkal 77 vad ázsiai elefántot figyeltek meg, akik közeledtek és döntötték, hogy megpróbálják kinyitni a rejtvény dobozokat, melyekben 3 különbözően kialakított, nagyon aromás kenyérfát tartalmazó rekesz volt. A rekesztől függően amelyikkel az elefánt kölcsönhatásba került, a kenyérfa elérhető volt úgy, hogy meghúznak egy láncot, mire az ajtó az elefánt felé nyílt úgy, hogy vagy be kellett tolni az ajtót, am ia dobozba nyílott, vagy az ajtót jobbra kellett csúsztatni és úgy nyílott ki. Az elefántoknak függetlenül kellett kölcsönhatásba kerülni a rejtvény dobozokkal, hogy rájöjjenek, hogy nyílnak ki a rekeszek. Idővel, azok az elefántok, akik közeledtek a rejtvény dobozokhoz, kapcsolatba is kerültek velük, de individuális eltérések voltak abban, hogy milyen innovatívak voltak az elefántok. A kutatók azt találták, hogy azok az elefántok, akik gyakrabban kerültek kapcsolatba a dobozokkal és kitartóbbak voltak, sikeresebbek voltak az étel megszerzésében mindhárom rekesz esetén. Általánosan 11 elefánt oldott meg egy rekesz típust és 8 oldott meg kettő rekeszt típust. 5 elefánt oldotta meg mind a hármat, és ezért ők a leginnovatívabbak.

Az emberek és elefántok közti konfliktus fokozódik a természetes élőhely vesztés és a mezőgazdaság térhódítása miatt.

A kutatók azt mondják, az elefántok innovációs és problémamegoldó képességének vizsgálatával megismerjük a vad elefántok kognitív flexibilitását és, hogy potenciálisan milyen hatást gyakorolnak a természetvédelmi igazgatásra és az ember-elefánt konfliktus enyhítésére.

(Forrás:New Yorki Városi Egyetem: https://www.gc.cuny.edu/)