A progeszteron és az ösztrogén megfelelő kombinációjával nem csak a terhességet lehet nagy hatékonysággal megelőzni, de pattanások, menstruációs fájdalmak, migrén és az endometriózis tünetei is kezelhetők vele. Ám mint minden gyógyszer, az orális fogamzásgátló tabletták is kockázatokkal és mellékhatásokkal járnak, amelyek egyénenként eltérőek. Egy új tanulmány szerint úgy tűnik, a depresszió is ezek közé tartozik.