Kertész Imre 2002-es kitüntetése óta nem kapott magyar író vagy kutató Nobel-díjat. Húsz év elteltével azonban megtört a jég, és nem is akárhogy. Egyszerre két kiváló magyar tudós munkáját is elismerték a legrangosabb tudományos díjjal. Karikó Katalint már évek óta emlegették a díjra esélyesek között, Krausz Ferencről viszont csak a legbennfentesebbek tudták, hogy a díj várományosa lehet. Ebben bizonyára az is közrejátszott, hogy az új fizikai Nobel-díjas kutatási témája sokkal elvontabb, mint a Covid-19 elleni vakcina kifejlesztésében nagy szerepet játszó kutatónőé.