Az Air America nevű légitársaság a CIA tulajdona volt 1950 és 1976 között. Az amerikai kémszervezetnek szüksége volt egy civil fedőcégre, amely lehetővé tette olyan titkos akciók végrehajtását, amelyekben nem lehetett használni az amerikai légierőt és hadsereget. Az Air America pilótái civilek voltak, mégis részt vettek minden, délkelet-ázsiai amerikai hadműveletben. A gépek szállítottak katonai tanácsadókat, kémeket, kommandósokat, fegyvereket, menekülő civileket, diplomatákat, sőt, Richard Nixon alelnököt is ők fuvarozták, amikor ellátogatott Vietnámba. Emellett katonai irányítás mellett részt vettek a lelőtt amerikai pilóták kimentésében, olyan területeken, ahova nem repülhettek be az amerikai légierő kutató-mentő helikopterei. 1990-ben Mel Gibson főszereplésével film készült a légitársaságról. A szórakoztató kalandfilm minden volt Air America-pilótát felháborított, mert felelőtlennek és drogcsempésznek állította be őket.