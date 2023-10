A St. George Guildhall egy elsőosztályú, műemlékvédelem alatt álló épület, amelyet 1410 és 1420 között építettek a norfolki King's Lynnben. A csarnokot 1445 óta használják színházként, így ez a legrégebbi ma is működő teátrum az Egyesült Királyságban.

Igazán hitelesen játszotta a szerepét

A céh (guild) 1547-es feloszlatásáig rendszeresen színházi előadásokat rendeztek itt, amikor a termet színtársulatok használták, köztük a Queen's Players, az I. Erzsébet angol királynő idején alakult, meghatározó színtársulat. Amikor azonban 1593-ban a kitört pestisjárvány Londonban, a városi színházakat bezárták annak érdekében, hogy megakadályozzák a betegség terjedését. William Shakespeare addig állítólag a Henry Herbert (Pembroke második grófjának) védnöksége alatt álló színészcsapat, a Earl of Pembroke's Men tagjaként lépett fel itt.

Ezt támasztja alá a King's Lynn-i társaság számlakönyvében található feljegyzés, amely szerint a társaság bőségesen megfizette Shakespeare-t a fellépésért. Egy, az angol drámaíró, költő és színész életében kiadott korabeli könyv arról is beszámol, hogy a King's Lynn-ben

Shakespeare-t figyelő közönség egyik tagját a darab témája (gyilkosság) miatt annyira elöntötte a bűntudat, hogy az előadás után bevallotta a férje meggyilkolását.

A közelmúltban végzett felújítási munkálatok során a szakemberek hatszáz éves tölgyfa padlódeszkákat tártak fel az 1960-as és 1950-es évekbeli burkolat alatt. A felfedezést „az ország legnagyobb kiterjedésű középkori fa padlóburkolataként" jellemezték, amely 1417 és 1430 közötti időkből származó csapokkal összefogott tölgyfa deszkákból áll.

A történelmi jelentőségét népszerűsítik

A szerkezet tudományos elemzése megerősítette, hogy egy teljes 15. századi padlóról van szó, amelyet Shakespeare 1592-1593-as fellépése idején használtak.

Gyerekként hallottam először a mesét, hogy Shakespeare a Guildhallban lépett fel, de amikor felnőttként visszamentem, úgy tűnt, az emberek megfeledkeztek róla – mondta Tim FitzHigham, a King's Lynn & West Norfolk Borough Council kreatív igazgatója a HeritageDaily online tudományos portálnak.

Az Egyesült Királyság kormányának a Városok Alapja által a Levelling Up program keretében nyújtott támogatásnak köszönhetően a King's Lynn & West Norfolk Borough Council of King's Lynn & West Norfolk, a Norfolk Museums Service, a Norfolk County Council és az épületet birtokló National Trust közreműködésével megkezdte a St George's Guildhall és a hozzá tartozó épületek felújítását és átalakítását célzó projektet.

Simon Ring, a King's Lynn & West Norfolk Borough Council of King's Lynn & West Norfolk kabinet turizmusért, rendezvényekért és marketingért felelős tagja szerint a St. George Guildhall épülete nemzeti jelentőségű örökségi érték, ami lehetőségeket biztosít számukra, hogy a történelmi jelentőségét népszerűsítsék. A tervek szerint további finanszírozást kérnek ahhoz, hogy olyan színvonalon fejezhessék be a helyreállítást, amely nemcsak az idő próbáját állja ki, hanem olyan látványosságot is létrehoz, amely King's Lynn és West Norfolk örökségét a „kötelezően látogatandó brit úti célok világába emeli".