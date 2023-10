A hangszalagokon lévő rostos párnák lehetővé teszik a macskáknak, hogy alacsony frekvenciájú hangokat adjanak ki, amelyeket úgy tűnik, nem tudnak tudatosan szabályozni.

A házi macskáknak a hangszalagjaiban beágyazott párnák vannak, amelyek egy extra zsíros szövetréteget adnak, ami lehetővé teszi, hogy alacsony frekvencián rezegjenek. Sőt mi több, úgy tűnik, hogy a macskák gégéjének nincs szüksége inputra az agytól a doromboláshoz.

A házi macskák kicsik, a legtöbb körülbelül 4.5 kilogramm, és a kutatók azon tépelődtek, hogy tudnak kis, általában 23-30 hertz frekvenciájú vokalizációt generálni. Ilyen frekvenciákat csak sokkal nagyobb állatoknál figyeltek meg, mint például az elefántok, akiknek sokkal hosszabb hangszálaik vannak. És bár a nagymacskák mint például az oroszlánok és tigrisek képesek hangos üvöltésre, a házi macskák csak kis frekvenciájú dorombolásra képesek.

A legtöbb emlős vokalizáció, köztük más macska hangok is, mint például a nyávogás és fújás hasonló módon jön létre: egy agyból jövő jel a hangszalagok egymáshoz nyomását idézi elő, és a gégén át áramló levegő a hangszálakat másodpercenként több százszor egymáshoz ütve hangot hoz létre. Ez az áramlás indukálta önfenntartó oszcilláció egy passzív jelenség: amint a hangszálak elkezdenek vibrálni, nem kell több idegi input, hogy folytatódjon a rezgés.

De az 1970-es években a tudósok azt vetették fel, hogy a dorombolás más. Az aktív izom összehúzódás hipotézis szerint a házimacskák doromboláskor aktívan összehúzzák és elengedik gégeizmaikat körülbelül másodpercenként 30-szor. Ez a doromboló macskák gégeizmaiban lévő elektromos aktivitás mérésein alapszik és azóta ez a gyakori magyarázata a dorombolásnak.

Az új tanulmány vitatja ezt. A tudósok nyolc, végzetes betegség miatt humánusan eutanizált macskának, a gazdik hozzájárulásával, eltávolították a gégéjét és megvizsgálták. A hangszálakat egymáshoz szorították és meleg, benedvesített levegőt pumpáltak rajtuk keresztül. Ily módon izolálva a gégét a tudósok biztosították, hogy minden produkált hang izom összehúzódás, vagy az agyból származó input nélkül történt. A csapat képes volt dorombolást létrehozni mindegyik gégében. Mind a nyolc gége 25-30 hertz frekvenciás önfenntartó oszcillációt hozott létre aktív idegi kontroll nélkül , ami azt sugallja, hogy a dorombolás nem szükségszerűen kíván aktív izom összehúzódást. A tudósok jobban megvizsgálták az anatómiát és a hangszálakba ágyazott szokatlan rostos szövettömeget. Már korábban is észrevették ezeket a tömegeket, de senki nem tudta mi lehet a funkciójuk. Lehetséges, hogy ezek a párnák növelik a hangszálak sűrűségét és így a hangszálak lassabban rezegnek és lehetővé teszik a macskáknak, hogy alacsony frekvenciájú hangokat hozzanak létre viszonylag kis méretük ellenére.

Nem mindenki ért egyet. David Rice a Tulane Egyetem biomechanika mérnöke nincs teljesen meggyőzve. Szerinte nincs garancia arra, hogy élő macskák hangszálai ugyanúgy működnek, mint a tanulmányban sebészeti úton eltávolítottak. Egy kimetszett gégét vizsgálni hasonló ahhoz, mintha eltávolítanánk egy fúvókát egy fúvós hangszerből és elszigetelve elemeznénk a hangját.

Christian Herbst a tanulmány vezető szerzője azt gyanítja, hogy a dorombolást neurális kontroll és önfenntartó oszcilláció kombinációja működteti, de nehéz lesz ezt valaha bizonyosan megtudni. Azt mondja, egy macska általában csak akkor dorombol, amikor biztonságban, kényelmesen, és elégedettnek érzi magát, ami lehetetlen, ha a macskának a a gégéjébe illesztett szonda miatt kényelmetlensége van.

