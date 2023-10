Az 1683. október 9-én véget ért párkányi csata jelentőségét egyes történészek még a Bécs felszabadításához vezető kahlenbergi ütközetnél is jelentősebbnek tartják. Az Esztergommal szemben a Duna túlsó partján fekvő település, Párkány határában 1683. október 7-e és 9-e között lezajlott összecsapásban ugyanis a Bécs alól visszavonuló török had olyan megrendítő erejű vereséget szenvedett el, ami megpecsételte a csaknem másfél évszázados magyarországi oszmán hódoltság sorsát is. Sobeieski János lengyel király és Lotaringiai Károly herceg egyesített keresztény serege a győzelmet kihasználva átcsapott a Dunán, és a 140 évig tartó török megszállás után felszabadította az ősi magyar érseki székhelyet, Esztergomot. A csatában az esztergomi érsek magyar lovas bandériumai is fényesen kitüntették magukat.