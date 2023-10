A kötőhártya gyulladás gyakori probléma, amely minden korosztályt érinthet. Okozhatják vírusok, baktériumok, allergének vagy környezeti irritáló anyagok. Bár egyes esetekben szükség lehet szemész szakorvos véleményére és vényköteles gyógyszerekre, a természetes gyógymódok is hatékonyak lehetnek az enyhe szemfertőzések kezelésében.

„Bizonyos mikrobák természetes módon élnek a szem körül. Ezek a szemfelszín védő flórájának megbomlása miatt elszaporodhatnak és fertőzést okozhatnak. Ha nem kezelik, a fertőzés látásproblémát is okozhat" – mondja Dr. Nagy Angéla, a Budai Szemészeti Központ szemész szakorvosa.

Gyakori szemproblémák kezelése

A különböző szemfertőzéseknek általában különböző okai vannak, de a legtöbbjük hasonló tüneteket mutat. Ezek néhány esetben akár otthon is kezelhetőek házi gyógymóddal, hatóanyag tartalmú készítmény nélkül. Ahhoz azonban, hogy tudjuk milyen természetű fertőzéssel állunk szemben, fontos, hogy először szemész szakorvossal konzultáljunk. A súlyosabb fertőzéshez vezető baktériumok által okozott szemészeti probléma akár tartós látásromlást is eredményezhet, ha nem kezelik időben.

A szemfertőzések leggyakoribb tünetei a következők:

Vörösség

Fájdalom

Vizenyős szemek

Szemváladékozás

Fényérzékenység

Duzzanat vagy puffadás a szem körül

Viszketés

Homályos látás

Hogyan kezeljük a szemünket, amikor "vérben úszik"?

Amikor vörösössé válik a szemünk fehérje, tehát kötőhártya gyulladásra utaló jeleket tapasztalunk, nagy valószínűséggel vírus lehet a háttérben. Ezek az esetek nem idokolnak antibiotikumos kezelést.

A vírusos kötőhártya-gyulladás gyakran magától elmúlik néhány nap alatt, kellemetlenségeit felforralt, majd lehűtött vízzel készített hűvös borogatással tudjuk enyhíteni. Gyógynövényes borogatás (pl. kamilla) nem javasolt, mert allergiás reakciót válthat ki. Ha a tünetek néhány nap alatt nem enyhülnek, akkor érdemes szemész szakorvost felkeresni, előfordulhat, hogy szteroidos gyulladáscsökkentőre lesz szükség.

A kötőhártya-gyulladás fertőző, ezért – legyen szó vírusos vagy bakteriális esetről – tegyünk lépéseket annak érdekében, hogy ne adhassuk tovább másoknak a közvetlen környezetünkben:

Ne osszunk meg egymással törölközőt, zsebkendőt vagy kozmetikumokat.

Cseréljünk gyakran párnahuzatot.

Ne nyúljunk a szemkörnyékhez, vagy ha ez elkerülhetetlen, akkor mossunk utána kezet.

Mivel a gyerekek (különösen bölcsis, iskolás korban) kevésbé tudnak a fentiekre odafigyelni, javasolt, hogy vegyük ki őket a közösségből néhány napra.

Hogyan kezeljük a szemallergiát és a szezonális allergiát otthon?

Az allergiás tünetek a szemen is jelentkezhetnek. A probléma kezelésére a leghatékonyabb megoldás a kiváltó ok megszüntetése. Legyen az pollen, por, háziállat vagy penész. Ha nem tudjuk teljesen eltávolítani a forrást, akkor is van mód arra, hogy csökkentsük a szemészeti tüneteket. Használjunk műkönnyet, amely átmenetileg kimossa az allergéneket a szemből, vagy próbáljuk ki a vény nélkül kapható allergiaellenes (antihisztamin tartalmú) szemcseppeket.

Szemet ért ütés esetén segíthet-e az otthoni gyógymód?

Játék, sport, takarítás vagy kerti munka közben előfordulhat, hogy sérülés éri a szemünket és bedagad a szemkörnyék. Ha a duzzanaton túl súlyosabb tünetek jelentkeznek – homályos látás, vér a szemben, erős fényérzékenység, átmeneti látásvesztés – keressünk fel egy szemorvost. A duzzanat csökkentésére alkalmazhatunk hideg vizes borogatást a korábban leírtak szerint.

Hogyan enyhíthetünk a szemszárazság tünetein?

A folyamatos telefon- és számítógép használat miatt egyre többünknél jelentkezhetnek a szem megerőltetésének tünetei. A problémára utalhat a homályos látás, a szúró, égő érzés, valamint a fényérzékenység is. Szemünk tehermentesítése érdekében alkalmazzuk a 20-20-5 szabályt. Vagyis átlag 20 percenként, kb. 20 másodpercig fókuszáljunk egy olyan tárgyra, ami legalább 5 méter távolságra található, valamint használjunk rendszeresen tartósítószer-mentes műkönnyet.

Forrás: Budai Szemészeti Központ, purecom