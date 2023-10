Újjáéledt a német egység gondolata

Az Európa nagy részét meghódító vagy befolyása alatt tartó francia császár 1812-es oroszországi hadjáratában megsemmisült a „Grande Armée", öt hónap alatt a félmilliós hadsereg 300 ezer katonája halt meg az ütközetekben, a hideg, az éhség és a járványok következtében, 100 ezren fogságba estek és csak néhány tízezren tudtak hazavergődni. A Napóleon által 1806-ban létrehozott Rajnai Szövetség államaiban és Poroszországban veresége hírére felkelések, függetlenségi mozgalmak bontakoztak ki, újjáéledt a német egység gondolata.Poroszország 1813 elején hadat üzent Franciaországnak, a háborúhoz csatlakozott Oroszország és Svédország is, a hatodik franciaellenes koalíciót támogatta Nagy-Britannia és Spanyolország is. Napóleon addigra új sereget állított fel 400 ezer franciaországi és 80 ezer megszállt területekről származó katonából, de ezek nagy része nélkülözte a tapasztalatokat és a harckedv sem lángolt bennük.

A tavasszal kezdődött háború első szakaszában Napóleon Bautzennél és Lützennél is győzelmet aratott, de ezután – sokak szerint hatalmas hibát elkövetve – június elején elfogadta a koalíció tűzszüneti javaslatát.

A fegyvernyugvás alatt, 1813. július 12-én az alsó-sziléziai Trachenberg-kastélyban III. Frigyes Vilmos porosz király, I. Sándor orosz cár és a Napóleonnal immár nyíltan szakító Károly János svéd koronaherceg (Jean-Baptiste Bernadotte korábbi francia marsall, akit 1810-ben hívtak meg a trónra) megállapodtak a Napóleon elleni háború stratégiájában. Ezt részletesen a koalícióhoz augusztusban csatlakozó Habsburg Birodalom legjobb hadvezére, Joseph Wenzel Radetzky marsall (az ő tiszteletére komponálta idősebb Johann Strauss indulóját) dolgozta ki.

A terv lényege az volt, hogy kerülni kell azokat a csatákat, ahol maga Napóleon a hadvezér, helyette a marsalljai vezette seregeket kell megverni, hogy végül a győzelem esélyével nézhessenek szembe magával a császárral.

Frontális támadást javasolt a nehéz terepviszonyok miatt

A harcok augusztusban kezdődtek újra. A Berlin elfoglalására küldött francia hadsereg kudarcot vallott, és bár Napóleon Drezdánál utolsó nagy győzelmét aratta, marsalljainak seregei vereségek sorozatát szenvedték el.

A döntő összecsapásra 1813. október 16-án Lipcsénél került sor.

A császár mintegy 225 ezres seregével szemben 380 ezer orosz, porosz, osztrák és svéd katona állt, ez volt a napóleoni háborúk legnagyobb, még a borogyinóinál is nagyobb csatája. A szövetségesek táborában ott volt I. Sándor cár, a porosz király és I. Ferenc osztrák császár is, a fővezér Karl Philipp zu Schwarzenberg osztrák tábornagy lett, aki Napóleon orosz hadjáratában még az egyik francia hadtestét vezényelte. A porosz erőket Gebhard Leberecht von Blücher marsall, az osztrákot a magyar gróf Gyulay Ignác táborszernagy irányította.

Érdekesség, hogy a 22 éves Széchenyi István gróf vitte lóháton az osztrák főparancsnok parancsait, neki köszönhetően érkezett Bernadotte időben a csatába, eldöntve annak sorsát.A haditanácsban Schwarzenberg oldalról indított elterelő hadműveletek után Lipcsét akarta elfoglalni, de Sándor cár inkább frontális támadást javasolt a nehéz terepviszonyok miatt. A franciák azonban az első nap valamennyi támadást visszaverték, majd ők próbáltak lovassági rohammal áttörni Schwarzenberg védvonalán, ám az orosz gyalogság megállította őket. A csata első napján 20 ezren estek el, és mivel egyik félnek sem volt több mozgósítható hadereje, estére elcsitultak a küzdelmek.

A szövetségesek minden irányból rohamot indítottak

Másnap csak kisebb összecsapásokra került sor, a szövetségesek az osztrák és a svéd erősítésre vártak, és a több mint százezer katona a nap végére meg is érkezett. Az immár körbezárástól fenyegetett, élelemben és lőszerben is szűkölködő Napóleon a kelet-németországi francia kézen lévő várak átadását ajánlotta tűzszünetért és szabad elvonulásért cserébe, de nem kapott választ.

A harmadik napon, október 18-án a szövetségesek négy irányból, 300 ezer katonával indítottak támadást, s délután a korábban Bernadotte alatt harcoló szászok a franciáktól átálltak a másik oldalra.

A franciák kilenc órán át állták a rohamokat, miközben visszaszorultak a külvárosokba. Napóleon, immár a biztos vereség tudatában október 19-én hajnalban megkezdte a visszavonulást az Elster folyó egyetlen hídján át, amit előrelátóan végig megszállva tartott. A szövetségesek minden irányból rohamot indítottak, de a hősiesen védekező francia utóvéd az utcai harcokban feltartóztatta őket. A szervezetlen visszavonulás közben egy rémült francia tizedes túl korán robbantotta fel a bajtársaival teli hidat, így a Lipcsében rekedt utóvéd 30 ezer katonáját elfogták.A csatában mindkét fél veszteségei magasak voltak, Napóleon seregéből mintegy 70 ezren haltak vagy sebesültek meg, a szövetségesek közül is legalább ennyien, így nem tudták és nem is akarták üldözni a szervezetten visszavonuló franciákat. A következő napokban az orvosi ellátás és a higiénia hiánya miatt újabb ezrek vesztették életüket, majd Lipcsében tífuszjárvány tört ki, amelyben rengeteg civil lakos is meghalt.

Achim von Arnim német romantikus író és költő volt az első, aki három nappal később, egy germán mondára utalva „A népek csatájának" nevezte az ütközetet.

A vereség megtörte Napóleon hatalmát, aki Párizsba visszatérve ezt mondta: „Egy éve még egész Európa velünk menetelt, most pedig ellenünk". A koalíció csapatai 1814 márciusában megszállták Franciaországot, Napóleon pedig lemondott trónjáról és Elba szigetére száműzték.

