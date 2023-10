Egyre bonyolultabb az elhízást megállítani

Számos országban ugrásszerűen megnőtt az elhízottak aránya az elmúlt évtizedekben. Ez az olyan, kapcsolódó egészségügyi problémák, mint például a cukorbetegség, a szívbetegségek, sőt, bizonyos ráktípusok megnövekedéséhez vezetett. Ezt a súlyos helyzetet gyakran több tényező kombinációjának tulajdonítják, beleértve a helytelen táplálkozást, a fizikai aktivitás hiányát és az egészségtelen életmódot támogató társadalmi magatartásformákat.

Az elhízás azonban nem csak személyes probléma, hanem széles körű társadalmi következményekkel is jár.

Az elhízással összefüggő betegségek növekvő száma az egészségügyi rendszereket megterheli, miközben a gazdasági költségek is jelentősek a termelékenység kiesése és a megnövekedett egészségügyi kiadások miatt.

Egyéni szinten a fogyás azonban gyakran bonyolultabb annál, hogy egyszerűen csak követjük a „egyél kevesebbet és mozogj többet" ősrégi tanácsot. A fogyás sok ember számára kihívást jelenthet a szerteágazó ok-okozati összefüggés miatt, ami tovább nehezíti az egészségesebb életmódhoz vezető utat. Egy új kísérlet ráadásul arra is rámutatott, hogy az emberek gyakran még akkor is nehezen tudnak lefogyni, ha betartják a szükséges kívánalmakat.

A fogyás felgyorsítása

A Nature tudományos szaklapban publikált vizsgálat egy randomizált, kettős, placebo-kontrollált analízis volt, összesen 806 túlsúlyos vagy elhízott résztvevővel, akik mindannyian részt vettek egy 12 hetes, intenzív életmódváltó programon.

Azok, akik a testsúlyuk legalább 5 százalékát elveszítették (579 résztvevő), folytatták a vizsgálatot, majd két csoportra osztották őket.

Az első csoport tirzepatidot, a második placebót kapott. További 72 hét elteltével a csoportokat ismét összehasonlították. A placebocsoport láthatóan egy kicsit meghízott, miközben a gyógyszert szedők 21,1 százalékos átlagos súlycsökkenést értek el.

Bár az intenzív életmódbeli beavatkozás fontos része az elhízás kezelésének, ezek az eredmények aláhúzzák, hogy néhány embernek nehézséget okozhat a fogyás fenntartása pusztán diétával és testmozgással – mondta Jeff Emmick, a gyógyszert kifejlesztő Eli Lilly cég termékfejlesztésért felelős vezető alelnöke a ZME Science online tudományos portálnak. – A tirzepatid intenzív életmódbeli kezeléshez való hozzáadása „nagyobb és tartósabb súlycsökkenéshez" vezethet.

De nem csak a fogyásról van szó. Az adott gyógyszerrel kezelt résztvevők jelentős javulásról számoltak be a derékkörfogat, a vérnyomás, a vércukorszint, a lipidszintek és az önbevallás szerinti a „fizikai működés" terén. A derék körfogatának átlagos változása például mínusz 14,6 centiméter volt.

Nem csodaszer, de hatékony

A tirzepatid lényegében egy peptid, amely az agy GIP és GLP-1 receptorait célozza meg: mindkettő kulcsfontosságú szerepet játszik a különböző élettani folyamatok szabályozásában, különösen az anyagcserével és az emésztőrendszerrel kapcsolatban. Ezek a receptorok egyéb funkciók mellett az étvágy kontrollálását segítik.

De bármennyire is vonzónak hangzik egy ilyen fogyókúrás csodagyógyszer, a pirula önmagában nem tesz csodát az elhízás ellen, csupán az egészséges életmódváltás kiegészítésére szolgál. Ebben az összefüggésben azonban nagyon ígéretes: az elhízás ugyanis sokrétű kihívás és gyakran többféle intézkedést igényel. A jobb táplálkozás és a testmozgás a „klasszikus" ajánlások, de nyilvánvalóan hasznos, ha van egy gyógyszer, amely ezeket kiegészítheti.

A tirzepatidot az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) már 2022 májusában engedélyezte a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére, majd októberben megadta neki a Fast Track jelölést, ami a súlycsökkentő gyógyszereknek jár.

A tanulmány azonban jelentős mellékhatásról is beszámol. A gyógyszert szedő betegek mintegy 10 százaléka emiatt hagyta abba a szedését, míg a placebót szedő résztvevőknek mindössze 2,1 százaléka.