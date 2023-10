Ahogy a demográfiai változások, úgy a várható élettartam is egyre fontosabbá válik az Európai Unióban, mivel a népesség lassan elöregszik. Egy most közzétett javaslat szerint az európaiak ráadásul ma tovább és egészségesebben élnek, mint valaha. A tendencia azt mutatja, hogy a következő évtizedekben az idősek aránya és száma is növekedni fog az unióban. Erre is fókuszál a kohéziós politika, amelynek célja a gazdasági és társadalmi kohézió megteremtése, a regionális fejlettségbeli különbségek csökkentése.