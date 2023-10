Már számos módot láttunk arra, hogyan segíthet a mesterséges intelligencia felgyorsítani az orvosi diagnózisokat, és most egy új trükkel állt elő: képes felismerni a 2-es típusú cukorbetegséget valakinél, mindössze néhány másodpercnyi beszéd alapján.

A hangtechnológiát vetnék be

Beszélgessünk valakivel, aki érzékenyebb, részeg vagy épp álmos, és észrevehetjük, hogy az ember hangját számos biológiai tényező befolyásolhatja. Ez a tény nyitja meg a lehetőséget az mesterséges intelligencia számára, hogy észrevegye azokat a finom változásokat, amelyek az egészségi állapot változásaival alakulhatnak ki.

A Mayo Clinic Proceedings: Digital Health című folyóiratban publikált tanulmányt a Klick Labs tudósai végezték, akiknek érdekükben áll mesterséges intelligencia érzékelő technológia kifejlesztése és értékesítése.

A 2-es típusú cukorbetegség jelenlegi felismerési módszerei sok időt, utazást és költséget igényelhetnek – mondta Jaycee Kaufman, a Klick Labs kutatója a ScienceAlert online tudományos portálnak. – A hangtechnológia azonban képes lehet arra, hogy ezeket az akadályokat teljesen megszüntesse.

A kutatócsoport 267 résztvevőt kért meg – akik közül néhányan 2-es típusú cukorbetegséggel küzdöttek, míg másoknak nem volt ilyen betegsége –, hogy két héten keresztül naponta hatszor rögzítsenek egy mondatot egy telefonos alkalmazásba. Ezután

összesen 18 465 felvételt dolgoztak fel, hogy 14 különböző jellemzőt, többek között a hangmagasságot és az intenzitást kivonják a hangokból.

A szakemberek ezeknek a felvételeknek a segítségével tanították be a mesterséges intelligenciát arra, hogy milyen hangja van egy személynek, olyan tényezők alapján, mint a neme, kora, testtömegindexe, és hogy van-e 2-es típusú cukorbetegsége vagy sem. A fennmaradó mintákat arra használták, hogy teszteljék, mit „tanult meg" a mesterséges intelligencia.

Felgyorsítaná a diagnózist

Az olyan szempontokat figyelembe véve, mint az életkor és a nem, a modell képes volt a nők esetében 89 százalékos, a férfiak esetében pedig 86 százalékos pontossággal felismerni a 2-es típusú cukorbetegséget. Érdekes módon ezek a betegséget azonosító, kulcsfontosságú hangjelzések eltérőek voltak a férfiak és a nők esetében. A férfiaknál az intenzitás és az amplitúdó változása vált a legfontosabbá, míg a nőknél inkább a hangmagasság változása.

Bár a tudósok elismerték, hogy nagyobb és változatosabb embercsoportokat kell tesztelni az eredmények érvényesítéséhez, de a korai eredmények mindenképpen értékesek és előremutatóak. A 2-es típusú cukorbetegség diagnosztizálásához jelenleg vérvételre van szükség, amit hosszas várakozás követ az elemzés és a jelentés elkészítéséig.

Ez az új módszer viszont alig igényel többet, mint egy okostelefonos alkalmazáshoz való hozzáférést.

A betegséget ma minden tizenegyedik felnőttből egynél diagnosztizálják világszerte, de a kutatók szerint több százmillió ember nem is tudja, hogy 2-es típusú cukorbetegséggel él. Úgy vélik, ha ezt a számot csökkenteni tudnák, az azt is jelentené, hogy a kezeléseket hamarabb elkezdhetnék és csökkenteni lehetne a kapcsolódó költségeket is.